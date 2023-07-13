Российские войска перекрыли ВСУ дорогу для снабжения передовой

Марочко: российские войска взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев — Меловое
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После перекрытия трассы российскими бойцами, у ВСУ возникли проблемы с логистикой, сказал Андрей Марочко Фото:
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Бойцы Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль участок трассы Чугуев — Меловое на купянском направлении. Из-за этого у армии Украины возникли проблемы с логистикой, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Новоселовское под огневой контроль взят участок трассы Н 26 [Чугуев — Старобельск — Меловое]», — рассказал Андрей Марочко РИА Новости. По его словам, ВСУ использовали эту дорогу для снабжения армии на передовой и эвакуации раненых. Перекрытие трассы российскими бойцами затруднило логистику украинским силам.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате группового удара по складам ВСУ с техникой и боеприпасами было нарушено снабжение украинских войск, передает RT. Также Марочко рассказывал о проблемах со снабжением украинских войск из-за погодных условий, пишет деловое издание «Взгляд».

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Бойцы Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль участок трассы Чугуев — Меловое на купянском направлении. Из-за этого у армии Украины возникли проблемы с логистикой, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Новоселовское под огневой контроль взят участок трассы Н 26 [Чугуев — Старобельск — Меловое]», — рассказал Андрей Марочко РИА Новости. По его словам, ВСУ использовали эту дорогу для снабжения армии на передовой и эвакуации раненых. Перекрытие трассы российскими бойцами затруднило логистику украинским силам. Ранее в Минобороны сообщили, что в результате группового удара по складам ВСУ с техникой и боеприпасами было нарушено снабжение украинских войск, передает RT. Также Марочко рассказывал о проблемах со снабжением украинских войск из-за погодных условий, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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