Российские войска перекрыли ВСУ дорогу для снабжения передовой

Марочко: российские войска взяли под огневой контроль участок трассы Чугуев — Меловое

13 июля 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

После перекрытия трассы российскими бойцами, у ВСУ возникли проблемы с логистикой, сказал Андрей Марочко Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль участок трассы Чугуев — Меловое на купянском направлении. Из-за этого у армии Украины возникли проблемы с логистикой, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Новоселовское под огневой контроль взят участок трассы Н 26 [Чугуев — Старобельск — Меловое]», — рассказал Андрей Марочко РИА Новости. По его словам, ВСУ использовали эту дорогу для снабжения армии на передовой и эвакуации раненых. Перекрытие трассы российскими бойцами затруднило логистику украинским силам. Ранее в Минобороны сообщили, что в результате группового удара по складам ВСУ с техникой и боеприпасами было нарушено снабжение украинских войск, передает RT. Также Марочко рассказывал о проблемах со снабжением украинских войск из-за погодных условий, пишет деловое издание «Взгляд».

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль участок трассы Чугуев — Меловое на купянском направлении. Из-за этого у армии Украины возникли проблемы с логистикой, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В районе населенного пункта Новоселовское под огневой контроль взят участок трассы Н 26 [Чугуев — Старобельск — Меловое]», — рассказал Андрей Марочко РИА Новости. По его словам, ВСУ использовали эту дорогу для снабжения армии на передовой и эвакуации раненых. Перекрытие трассы российскими бойцами затруднило логистику украинским силам. Ранее в Минобороны сообщили, что в результате группового удара по складам ВСУ с техникой и боеприпасами было нарушено снабжение украинских войск, передает RT. Также Марочко рассказывал о проблемах со снабжением украинских войск из-за погодных условий, пишет деловое издание «Взгляд».