Мэр рассказал о ходе ремонта проблемных дорог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов показал самые проблемные дороги города. Специалисты обновили инженерные сети и приступают к укладке дорожного полотна, написал мэр в своем telegram-канале.

«На фото два самых сложных участка дорог, которые сейчас в работе: Таежная от Юбилейной до Ямальской и улица Геологоразведчиков от 26 съезда до Ленинградского. На обоих участках работа с сетями окончена, впереди новое дорожное полотно», — уточнил градоначальник.

Он также отметил, что дорожникам предстоит выполнить большой объем работы. Планируется также ремонт Таежной от улицы Юбилейной до Новой и улицы Геологоразведчиков от 26 съезда КПСС до перекрестка с улицей Молодежной.

Ранее мэр рассказывал о завершении ремонта важной магистрали горда. Реконструкция этого объекта продлится три года.

Ремонт Telegram-канал Андрея Воронова