Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов показал самые проблемные дороги города. Специалисты обновили инженерные сети и приступают к укладке дорожного полотна, написал мэр в своем telegram-канале.
«На фото два самых сложных участка дорог, которые сейчас в работе: Таежная от Юбилейной до Ямальской и улица Геологоразведчиков от 26 съезда до Ленинградского. На обоих участках работа с сетями окончена, впереди новое дорожное полотно», — уточнил градоначальник.
Он также отметил, что дорожникам предстоит выполнить большой объем работы. Планируется также ремонт Таежной от улицы Юбилейной до Новой и улицы Геологоразведчиков от 26 съезда КПСС до перекрестка с улицей Молодежной.
Ранее мэр рассказывал о завершении ремонта важной магистрали горда. Реконструкция этого объекта продлится три года.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.