12 июля 2023

Воронов показал самые проблемные дороги Нового Уренгоя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт на улице Шейнкмана. Екатеринбург, экскаватор, дорожный ремонт, ковш, асфальт, ремонт дороги, благоустройство, летний ремонт, работает экскаватор
Мэр рассказал о ходе ремонта проблемных дорог Фото:

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов показал самые проблемные дороги города. Специалисты обновили инженерные сети и приступают к укладке дорожного полотна, написал мэр в своем telegram-канале.

«На фото два самых сложных участка дорог, которые сейчас в работе: Таежная от Юбилейной до Ямальской и улица Геологоразведчиков от 26 съезда до Ленинградского. На обоих участках работа с сетями окончена, впереди новое дорожное полотно», — уточнил градоначальник.

Он также отметил, что дорожникам предстоит выполнить большой объем работы. Планируется также ремонт Таежной от улицы Юбилейной до Новой и улицы Геологоразведчиков от 26 съезда КПСС до перекрестка с улицей Молодежной.

Ранее мэр рассказывал о завершении ремонта важной магистрали горда. Реконструкция этого объекта продлится три года.

Ремонт
Ремонт
Ремонтные работы
Ремонтные работы

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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов показал самые проблемные дороги города. Специалисты обновили инженерные сети и приступают к укладке дорожного полотна, написал мэр в своем telegram-канале. «На фото два самых сложных участка дорог, которые сейчас в работе: Таежная от Юбилейной до Ямальской и улица Геологоразведчиков от 26 съезда до Ленинградского. На обоих участках работа с сетями окончена, впереди новое дорожное полотно», — уточнил градоначальник. Он также отметил, что дорожникам предстоит выполнить большой объем работы. Планируется также ремонт Таежной от улицы Юбилейной до Новой и улицы Геологоразведчиков от 26 съезда КПСС до перекрестка с улицей Молодежной. Ранее мэр рассказывал о завершении ремонта важной магистрали горда. Реконструкция этого объекта продлится три года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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