В Пермском крае ликвидируют поселок, куда ссылали кулаков

13 июля 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Сейчас в деревне нет пригодного для жизни жилья Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае власти готовят проект о ликвидации поселка Безгодово в Губахинском округе. Пояснительная записка к законопроекту опубликована на портале краевого заксобрания. В ней говорится, что населенный пункт с 1936 года был местом ссылки кулаков в период коллективизации. «Проект закона вносится c целью исключения поселка Бeзгoдoвo Гyбaxинcкoгo муниципального округа из учета данных административно — территориального устройства Пермского края. Безгодово существует с 1936 года, тогда он относился к Гyбaxинcкoмy району Moлoтoвcкoй области, был местом ссылки кулаков в период коллективизации сельского хозяйства», — говорится в документе. После Великой Отечественной войны в Безгодово построили лесопункт, где заготавливали и перерабатывали древесину до 2000 года. Поселок позже был признан труднодоступным, до ближайшего населенного пункта — 23 км, а до Губахи — 54 км. Транспортного сообщения с центром округа нет. До 2023 из округа были переселены десятки человек. Оставшиеся девять человек, которые не участвовали в переселении, самостоятельно снялись с учета. Сейчас в поселке нет зарегистрированных жителей и пригодного для жизни жилья. Также в заксобрании должны рассмотреть законопроект о ликвидации еще двух деревень Деники и Ромаши в Ильинском округе. Деревня Деники заброшена еще с 1992 года, а Ромаши — с 2018 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае власти готовят проект о ликвидации поселка Безгодово в Губахинском округе. Пояснительная записка к законопроекту опубликована на портале краевого заксобрания. В ней говорится, что населенный пункт с 1936 года был местом ссылки кулаков в период коллективизации. «Проект закона вносится c целью исключения поселка Бeзгoдoвo Гyбaxинcкoгo муниципального округа из учета данных административно — территориального устройства Пермского края. Безгодово существует с 1936 года, тогда он относился к Гyбaxинcкoмy району Moлoтoвcкoй области, был местом ссылки кулаков в период коллективизации сельского хозяйства», — говорится в документе. После Великой Отечественной войны в Безгодово построили лесопункт, где заготавливали и перерабатывали древесину до 2000 года. Поселок позже был признан труднодоступным, до ближайшего населенного пункта — 23 км, а до Губахи — 54 км. Транспортного сообщения с центром округа нет. До 2023 из округа были переселены десятки человек. Оставшиеся девять человек, которые не участвовали в переселении, самостоятельно снялись с учета. Сейчас в поселке нет зарегистрированных жителей и пригодного для жизни жилья. Также в заксобрании должны рассмотреть законопроект о ликвидации еще двух деревень Деники и Ромаши в Ильинском округе. Деревня Деники заброшена еще с 1992 года, а Ромаши — с 2018 года.