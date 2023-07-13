При обстреле ВСУ запорожского села погиб ребенок

ВСУ нанесли удар по запорожскому селу Тарасовка, отметил Владимир Рогов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Запорожской области, в селе Тарасовка из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб ребенок. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На Запорожье боевики ВСУ убили ребенка. Вечером 12 июля нацисты обстреляли село Тарасовка Пологовского района», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что ребенок учился в четвертом классе.
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