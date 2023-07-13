При обстреле ВСУ запорожского села погиб ребенок

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, артиллерия, ВСУ, stock
ВСУ нанесли удар по запорожскому селу Тарасовка, отметил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области, в селе Тарасовка из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб ребенок. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На Запорожье боевики ВСУ убили ребенка. Вечером 12 июля нацисты обстреляли село Тарасовка Пологовского района», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что ребенок учился в четвертом классе.

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В Запорожской области, в селе Тарасовка из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб ребенок. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «На Запорожье боевики ВСУ убили ребенка. Вечером 12 июля нацисты обстреляли село Тарасовка Пологовского района», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что ребенок учился в четвертом классе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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