Власти не выдали разрешение на строительство 7-этажного офис-центра «Красного и Белого» в Челябинске

Мэрия Челябинска не согласилась с фабулой уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Административно-офисное здание, которое собирается возвести на территории поселка Колхозный компания владельца «Красного и Белого» Сергея Студенникова, запланировано в предусмотренной для этих целей зоне. Однако пока разрешения на строительство власти не выдавали. Так прокомментировали 13 июля URA.RU информацию о возбужденном по указанию главы СКР Бастрыкина уголовном деле в мэрии Челябинска.

«Земельный участок, где запланировано строительство обьекта, расположен в территориальной зоне Б.1 — многофункциональная общественно-деловая, для которой административно-офисное здание с интернет-кафе является основным видом разрешенного использования. На сегодня каких-либо разрешений на строительство на этой территории не выдавалось, заявлений об их выдаче в администрацию не поступало», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Дело по факту строительства 7-этажного офисного центра «Красное и Белое» в поселке Колхозный возбудили по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по прямому указанию Бастрыкина. Пока — в отношении неустановленного круга лиц из числа сотрудников мэрии. Поводом стали многочисленные обращения местных жителей как в социальных сетях, так и напрямую к главе СК после того, как мэрия дала разрешение на строительство.

Ответ на запрос в пресс-центр сети «Красное & Белое» с просьбой прокомментировать ситуацию на момент публикации получен не был. В пресс-службе регионального управления СКР обещали уточнить информацию.