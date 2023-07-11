11 июля 2023

СКР возбудил дело из-за строительства офиса «Красное и Белое» в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Уголовное дело возбуждено в отношении неопределенного круга лиц Фото:

По распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина, в Челябинске начали расследование уголовного дела из-за строительства семиэтажного офисного центра «Красное и Белое» в поселке Колхозном. Об этом 12 июля сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Пока — в отношении неустановленного круга лиц из числа сотрудников администрации города», — рассказал инсайдер.

Поводом стала информация в соцсетях и СМИ о нарушении прав жителей поселка Колхозного в областном центре. Компания «Мистраль», принадлежащая миллиардеру и основателю сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову, собирается построить офисное здание на участке, переведенном из зоны индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общественно-деловую. Проект вызвал неоднозначную реакцию участников публичных слушаний, но в итоге мэрия дала разрешение на строительство.

В пресс-службе администрации Челябинска воздержались от комментариев. Ответ на запрос в пресс-центр сети «Красное & Белое» с просьбой прокомментировать ситуацию на момент публикации получен не был. В пресс-службе регионального управления СКР обещали уточнить информацию.

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По распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина, в Челябинске начали расследование уголовного дела из-за строительства семиэтажного офисного центра «Красное и Белое» в поселке Колхозном. Об этом 12 июля сообщил источник URA.RU в силовых структурах. «Дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Пока — в отношении неустановленного круга лиц из числа сотрудников администрации города», — рассказал инсайдер. Поводом стала информация в соцсетях и СМИ о нарушении прав жителей поселка Колхозного в областном центре. Компания «Мистраль», принадлежащая миллиардеру и основателю сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову, собирается построить офисное здание на участке, переведенном из зоны индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в общественно-деловую. Проект вызвал неоднозначную реакцию участников публичных слушаний, но в итоге мэрия дала разрешение на строительство. В пресс-службе администрации Челябинска воздержались от комментариев. Ответ на запрос в пресс-центр сети «Красное & Белое» с просьбой прокомментировать ситуацию на момент публикации получен не был. В пресс-службе регионального управления СКР обещали уточнить информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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