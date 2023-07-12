Крупные тюменские бизнесмены поспорили на тему богатой жизни

Тюменские бизнесмены Илья Пискулин и Ильдар Хусаинов устроят дебаты о личных расходах

13 июля 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Хусаинов пригласил Пискулина на открытый диалог Фото: Николай Бастриков © URA.RU Глава агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов и владелец архитектурно-брендинговой компании DeVizion Илья Пискулин устроят открытый диалог на тему богатой жизни. Бизнесмены пока не раскрывают, когда будет «баттл», однако уже успели высказать свое мнение по этому поводу у себя в соцсетях. «Прочитал пост Ильи Пискулина о том, что надо жить, радуясь жизни. Но у меня все-таки другая точка зрения. Радоваться жизни, конечно, нужно, но здесь стоит вопрос меры. Поэтому решил пригласить Илью на публичный диалог о данном вопросе», — написал Хусаинов 7 июля у себя в telegram-канале. Пискулин принять участие согласился. Изначально диалог велся в соцсетях и начался с того, что глава «Этажей» поделился с подписчиками своими мыслями о том, как нужно действовать в случае того, если срочно захотелось что-то купить. «Нет ли других более дешевых способов закрыть данную потребность? Например, вы хотите на море, но реально вам нужен просто отдых в своем городе, а не все эти сложности с поездкой», — написал Хусаинов. Он также привел еще 6 вопросов, которые помогут отказаться от дорогой или ненужной покупки. Пискулин отреагировал на размышления коллеги и заявил, что не согласен с таким подходом. «Он непрозрачно намекает, что нужно практиковать разумное и сдержанное потребление. Причем, даже если ты уже хорошо зарабатываешь. Я не согласен. По мне — начинаешь хорошо зарабатывать — трать. И здесь дело совсем не в том, что вселенная тебе в ответ пришлет. Это все бред. Суть в другом», — ответил бизнесмен у себя в соцсетях. Он также привел четыре аргумента в сторону того, что нужно тратить соответственно своему уровню заработка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов и владелец архитектурно-брендинговой компании DeVizion Илья Пискулин устроят открытый диалог на тему богатой жизни. Бизнесмены пока не раскрывают, когда будет «баттл», однако уже успели высказать свое мнение по этому поводу у себя в соцсетях. «Прочитал пост Ильи Пискулина о том, что надо жить, радуясь жизни. Но у меня все-таки другая точка зрения. Радоваться жизни, конечно, нужно, но здесь стоит вопрос меры. Поэтому решил пригласить Илью на публичный диалог о данном вопросе», — написал Хусаинов 7 июля у себя в telegram-канале. Пискулин принять участие согласился. Изначально диалог велся в соцсетях и начался с того, что глава «Этажей» поделился с подписчиками своими мыслями о том, как нужно действовать в случае того, если срочно захотелось что-то купить. «Нет ли других более дешевых способов закрыть данную потребность? Например, вы хотите на море, но реально вам нужен просто отдых в своем городе, а не все эти сложности с поездкой», — написал Хусаинов. Он также привел еще 6 вопросов, которые помогут отказаться от дорогой или ненужной покупки. Пискулин отреагировал на размышления коллеги и заявил, что не согласен с таким подходом. «Он непрозрачно намекает, что нужно практиковать разумное и сдержанное потребление. Причем, даже если ты уже хорошо зарабатываешь. Я не согласен. По мне — начинаешь хорошо зарабатывать — трать. И здесь дело совсем не в том, что вселенная тебе в ответ пришлет. Это все бред. Суть в другом», — ответил бизнесмен у себя в соцсетях. Он также привел четыре аргумента в сторону того, что нужно тратить соответственно своему уровню заработка.