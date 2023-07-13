ВСУ показали новый танк на запорожском направлении. Фото

13 июля 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

На запорожском направлении у ВСУ был замечен новый танк Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Словенский танк T-55S был замечен на Запорожском направлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он состоит на вооружении у отдельной механизированной бригады ВСУ. Словенский T-55S на вооружении 67-й ОМБ ВСУ на Запорожском направлении. <… > Данные словенские танки до сих пор так и не появились на поле боя», — передает информацию telegram-канал «Военный осведомитель». Украина больше месяца проводит контрнаступление. Однако за это время она не смогла достичь существенных успехов. Основной удар приходится на запорожское напыление. Идут активные бои в районе Времевского выступа. Один из чиновников НАТО отметил, что командование армии Украины еще не использовало все резервы для наступления. Президент США Джо Байден отмечал, что украинское наступление — сложная задача, передает RT. Фото: telegram-канал «Военный осведомитель» / https://t.me/milinfolive/103482

Словенский танк T-55S был замечен на Запорожском направлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он состоит на вооружении у отдельной механизированной бригады ВСУ. Словенский T-55S на вооружении 67-й ОМБ ВСУ на Запорожском направлении. <… > Данные словенские танки до сих пор так и не появились на поле боя», — передает информацию telegram-канал «Военный осведомитель». Украина больше месяца проводит контрнаступление. Однако за это время она не смогла достичь существенных успехов. Основной удар приходится на запорожское напыление. Идут активные бои в районе Времевского выступа. Один из чиновников НАТО отметил, что командование армии Украины еще не использовало все резервы для наступления. Президент США Джо Байден отмечал, что украинское наступление — сложная задача, передает RT.