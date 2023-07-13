Словенский танк T-55S был замечен на Запорожском направлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он состоит на вооружении у отдельной механизированной бригады ВСУ.
Словенский T-55S на вооружении 67-й ОМБ ВСУ на Запорожском направлении. <… > Данные словенские танки до сих пор так и не появились на поле боя», — передает информацию telegram-канал «Военный осведомитель».
Украина больше месяца проводит контрнаступление. Однако за это время она не смогла достичь существенных успехов. Основной удар приходится на запорожское напыление. Идут активные бои в районе Времевского выступа. Один из чиновников НАТО отметил, что командование армии Украины еще не использовало все резервы для наступления. Президент США Джо Байден отмечал, что украинское наступление — сложная задача, передает RT.
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