12 июля 2023

Челябинские ватерполисты получили награды от Текслера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация проекта по созданию кампуса мирового уровня в Челябинске. Челябинск, текслер алексей
Медали получили спортсменки ватерпольного клуба «Уралочка» из Златоуста, их тренеры и гендиректор Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил медалями ватерполисток клуба «Уралочка». Постановление о награждении размещено на официальном сайте правовой информации.

«Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской области“ III степени Головину Евгению Павловну, Зеленцову Екатерину Андреевну, Маркоч Беллу Руслановну — спортсменов автономной некоммерческой организации „Ватерпольный клуб ‚Уралочка‘“», — сказано в документе.

Такие же медали получили гендиректор «Уралочки» Святослав Накоряков и видеотренер команды Петр Маркоч. Старший тренер команды, Михаил Накоряков, награжден медалью «За вклад в развитие Челябинской области».

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил медалями ватерполисток клуба «Уралочка». Постановление о награждении размещено на официальном сайте правовой информации. «Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской области“ III степени Головину Евгению Павловну, Зеленцову Екатерину Андреевну, Маркоч Беллу Руслановну — спортсменов автономной некоммерческой организации „Ватерпольный клуб ‚Уралочка‘“», — сказано в документе. Такие же медали получили гендиректор «Уралочки» Святослав Накоряков и видеотренер команды Петр Маркоч. Старший тренер команды, Михаил Накоряков, награжден медалью «За вклад в развитие Челябинской области».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...