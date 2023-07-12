Челябинские ватерполисты получили награды от Текслера

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил медалями ватерполисток клуба «Уралочка». Постановление о награждении размещено на официальном сайте правовой информации.
«Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской области“ III степени Головину Евгению Павловну, Зеленцову Екатерину Андреевну, Маркоч Беллу Руслановну — спортсменов автономной некоммерческой организации „Ватерпольный клуб ‚Уралочка‘“», — сказано в документе.
Такие же медали получили гендиректор «Уралочки» Святослав Накоряков и видеотренер команды Петр Маркоч. Старший тренер команды, Михаил Накоряков, награжден медалью «За вклад в развитие Челябинской области».
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