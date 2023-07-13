Три человека погибли при наводнении в Краснодарском крае

В Туапсинском районе Краснодарского края нашли тела трех пропавших без вести

13 июля 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Во время ливней в Туапсе был смыт частный дом Фото: Анна Майорова © URA.RU В Туапсе Краснодарского края из-за наводнения погибли три человека. Ранее они считались без вести пропавшими. «Девушку 2003 года рождения и мужчину 1956 года рождения, которые числились пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсе, обнаружили погибшими в море», — сообщили в региональной прокуратуре. Уточняется, что они находились в частном доме, который смыло в реку из-за наводнения. Тело еще одного человека было найдено в море, заявили в экстренных службах. В ночь на 12 июня в Туапсинском районе прошли залповые дожди, из-за которых были затоплены улицы, а также разрушены некоторые дома и магазины. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселках был введен режим чрезвычайной ситуации. Также сообщалось о потопах из-за дожей в Нижнем Новгороде, передают «Дни.ру».

В Туапсе Краснодарского края из-за наводнения погибли три человека. Ранее они считались без вести пропавшими. «Девушку 2003 года рождения и мужчину 1956 года рождения, которые числились пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсе, обнаружили погибшими в море», — сообщили в региональной прокуратуре. Уточняется, что они находились в частном доме, который смыло в реку из-за наводнения. Тело еще одного человека было найдено в море, заявили в экстренных службах. В ночь на 12 июня в Туапсинском районе прошли залповые дожди, из-за которых были затоплены улицы, а также разрушены некоторые дома и магазины. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселках был введен режим чрезвычайной ситуации. Также сообщалось о потопах из-за дожей в Нижнем Новгороде, передают «Дни.ру».