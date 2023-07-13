Куйвашев выехал в Шайдуриху, где ночью сгорели 40 домов

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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, куйвашев евгений
Куйвашев намерен выслушать людей и проверить, как им оказывается помощь (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал в поселок Шайдуриха, где минувшей ночью случился масштабный пожар. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

«Куйвашев выехал в Шайдуриху. Заседание правительства сегодня проводил не губернатор, а его зам Алексей Шмыков. По слухам, Куйвашева также сегодня ждали на „Иннопроме“», — сказал собеседник агентства.

В селе глава области встретится с местными жителями, некоторые из которых лишились домов. Пожар в Шайдурихе произошел вечером 13 июля. Огонь уничтожил 41 строение. Предварительно установлено, что огонь занялся на близлежащей турбазе и перекинулся на село. Часть местных жителей была эвакуирована.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выехал в поселок Шайдуриха, где минувшей ночью случился масштабный пожар. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «Куйвашев выехал в Шайдуриху. Заседание правительства сегодня проводил не губернатор, а его зам Алексей Шмыков. По слухам, Куйвашева также сегодня ждали на „Иннопроме“», — сказал собеседник агентства. В селе глава области встретится с местными жителями, некоторые из которых лишились домов. Пожар в Шайдурихе произошел вечером 13 июля. Огонь уничтожил 41 строение. Предварительно установлено, что огонь занялся на близлежащей турбазе и перекинулся на село. Часть местных жителей была эвакуирована.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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