Когда делать посадки в июле 2023 года: календарь садовода

Конец июля — самое время для посева огурцов, баклажанов, капусты или перца, несмотря на то, что многие огородники сложили свои лопаты еще в середине июня. Также в этот жаркий месяц сажают бобовые, редис и многие цветы. URA.RU рассказывает о самых удачных датах для посадок в июле 2023 года.
Когда сеять овощи в июле
Многие культуры, например свекла и морковь, хранятся гораздо дольше зимой, если посадить их в середине лета. Прежде чем приступать к посадкам, необходимо свериться с календарем благоприятных для этого дней месяца. В списке приведены даты, наиболее подходящие для посева тех или иных культур:
- Огурцы — 23, 24, 25, 26, 27 июля.
- Капуста — 26, 27, 30, 31 июля.
- Перец и баклажаны — 26, 27 июля.
- Томаты — 26, 27 июля.
- Корнеплоды — 26, 27, 30, 31 июля.
- Укроп, петрушка и другая зелень — 26, 27 июля.
Когда сажать цветы в июле
В случае, если в огороде нашлось место и цветочным клумбам, стоит знать и о тех днях, которые будут благоприятны для цветочных посевов. Самыми удачными днями этого июля для посадки различных видов цветов оказались следующие:
- Однолетние цветы — 21, 23, 24, 25, 26, 27 июля.
- Многолетние и двулетние цветы — 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июля.
- Луковичные и клубневые цветы — 23, 24, 25, 26, 27 июля.
Календарь работ в саду
Для того, чтобы собрать обильный урожай, необходимо правильно ухаживать за посеянными семенами. Для садовых работ также существует свое расписание, соблюдая которое, можно вырастить богатый урожай:
- Замачивание семян — 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июля.
- Вспашка, рыхление, окучивание — 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июля.
- Обработка от вредителей и болезней — 13, 14, 15, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля.
- Обрезка, формирование кроны, прищипка, пасынкование — 13, 14, 15, 16 июля.
- Пересадка, пикировка, деление корней, укоренение — 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 июля.
- Подкормки органические и минеральные — 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля.
- Поливы, опрыскивания — 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 июля.
- Прививка, окулировка, укоренение черенков — 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля.
- Прополка и прореживание всходов, корчевание — 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 июля.
- Сбор вершков — 13, 14, 15, 16, 26 июля.
- Сбор корешков (выкопка луковиц и клубней) — 13, 14, 15 июля.
- Сбор семян и плодов на семена — 13, 14, 15, 26 июля.
- Срезка цветов — 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 июля.
Какой урожай можно собрать в июле
В середине лета созревает большое количество различных ягод, например, малина, смородина или ирга. Огурцы, которые поспевают в июле необходимо снимать каждые два-три дня, чтобы они не перерастали. Ранние сорта томатов, которые были высажены еще в начале мая, также можно собрать в июле. Кроме того, в середине лета начинают уборку кабачков, летней репы и ранней капусты.
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