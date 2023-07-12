12 июля 2023

В Перми десятиклассник обезвредил грабителя с ножом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с предпринимателем Германом Стерлиговым. Москва, стерлигов герман, нож
Грабитель с ножом вынес из магазина 7 тысяч рублей Фото:

В Перми 17-летний подросток Захар Грязнов обезвредил злоумышленника, который ограбил магазин с ножом и пытался сбежать с места преступления. За этот поступок десятиклассника наградил благодарственным письмом начальник УМВД Перми полковник полиции Станислав Кравченко, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«На углу 10-классник увидел, как за преступником бежит мужчина. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Захар поставил подсечку налетчику, повалил его на землю, а затем, применив боевой прием, обезвредил вооруженного ножом преступника и передал его прибывшим на место преступления полицейским», — говорится на сайте. Как рассказал подросток, страха у него тогда никакого не было.

Инцидент произошел 10 июля. В один из магазинов Перми ворвался мужчина и, угрожая продавщице ножом, вынес из кассы семь тысяч рублей. Продавец тут же позвонила в полицию и выбежала на улицу, прося у всех помощь. В это время рядом с друзьями гулял Захар. Услышав крики о помощи, он побежал за грабителем. Обезвредив преступника, подросток передал его полиции.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми 17-летний подросток Захар Грязнов обезвредил злоумышленника, который ограбил магазин с ножом и пытался сбежать с места преступления. За этот поступок десятиклассника наградил благодарственным письмом начальник УМВД Перми полковник полиции Станислав Кравченко, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «На углу 10-классник увидел, как за преступником бежит мужчина. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Захар поставил подсечку налетчику, повалил его на землю, а затем, применив боевой прием, обезвредил вооруженного ножом преступника и передал его прибывшим на место преступления полицейским», — говорится на сайте. Как рассказал подросток, страха у него тогда никакого не было. Инцидент произошел 10 июля. В один из магазинов Перми ворвался мужчина и, угрожая продавщице ножом, вынес из кассы семь тысяч рублей. Продавец тут же позвонила в полицию и выбежала на улицу, прося у всех помощь. В это время рядом с друзьями гулял Захар. Услышав крики о помощи, он побежал за грабителем. Обезвредив преступника, подросток передал его полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...