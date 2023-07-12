В Перми десятиклассник обезвредил грабителя с ножом. Видео

13 июля 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Грабитель с ножом вынес из магазина 7 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми 17-летний подросток Захар Грязнов обезвредил злоумышленника, который ограбил магазин с ножом и пытался сбежать с места преступления. За этот поступок десятиклассника наградил благодарственным письмом начальник УМВД Перми полковник полиции Станислав Кравченко, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «На углу 10-классник увидел, как за преступником бежит мужчина. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Захар поставил подсечку налетчику, повалил его на землю, а затем, применив боевой прием, обезвредил вооруженного ножом преступника и передал его прибывшим на место преступления полицейским», — говорится на сайте. Как рассказал подросток, страха у него тогда никакого не было. Инцидент произошел 10 июля. В один из магазинов Перми ворвался мужчина и, угрожая продавщице ножом, вынес из кассы семь тысяч рублей. Продавец тут же позвонила в полицию и выбежала на улицу, прося у всех помощь. В это время рядом с друзьями гулял Захар. Услышав крики о помощи, он побежал за грабителем. Обезвредив преступника, подросток передал его полиции.

В Перми 17-летний подросток Захар Грязнов обезвредил злоумышленника, который ограбил магазин с ножом и пытался сбежать с места преступления. За этот поступок десятиклассника наградил благодарственным письмом начальник УМВД Перми полковник полиции Станислав Кравченко, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «На углу 10-классник увидел, как за преступником бежит мужчина. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Захар поставил подсечку налетчику, повалил его на землю, а затем, применив боевой прием, обезвредил вооруженного ножом преступника и передал его прибывшим на место преступления полицейским», — говорится на сайте. Как рассказал подросток, страха у него тогда никакого не было. Инцидент произошел 10 июля. В один из магазинов Перми ворвался мужчина и, угрожая продавщице ножом, вынес из кассы семь тысяч рублей. Продавец тут же позвонила в полицию и выбежала на улицу, прося у всех помощь. В это время рядом с друзьями гулял Захар. Услышав крики о помощи, он побежал за грабителем. Обезвредив преступника, подросток передал его полиции.