В Перми 17-летний подросток Захар Грязнов обезвредил злоумышленника, который ограбил магазин с ножом и пытался сбежать с места преступления. За этот поступок десятиклассника наградил благодарственным письмом начальник УМВД Перми полковник полиции Станислав Кравченко, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
«На углу 10-классник увидел, как за преступником бежит мужчина. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Захар поставил подсечку налетчику, повалил его на землю, а затем, применив боевой прием, обезвредил вооруженного ножом преступника и передал его прибывшим на место преступления полицейским», — говорится на сайте. Как рассказал подросток, страха у него тогда никакого не было.
Инцидент произошел 10 июля. В один из магазинов Перми ворвался мужчина и, угрожая продавщице ножом, вынес из кассы семь тысяч рублей. Продавец тут же позвонила в полицию и выбежала на улицу, прося у всех помощь. В это время рядом с друзьями гулял Захар. Услышав крики о помощи, он побежал за грабителем. Обезвредив преступника, подросток передал его полиции.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.