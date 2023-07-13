Новый закон о бездомных животных не разрешает регионам эвтаназию

Новый закон об обращении с бездомными животными, принятый Госдумой РФ, не разрешает их убийство. Об этом URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в рамках совместного проекта агентства с «Лапша Медиа» по разоблачению фейков.
Государственная Дума во втором и третьем чтении приняла новый закон, который разрешает регионам установить свои правила обращения с безнадзорными животными. По мнению некоторых пользователей в соцсетях, местные власти смогут применять эвтаназию, что является негуманным. Эту информацию опроверг Бурматов. «Вы просто открываете текст принятого вчера закона и убеждаетесь в том, что слов про эвтаназию и умерщвление животных там нет. Более того, те законопроекты, которые в Государственную Думу вносились и подразумевали эвтаназию и умерщвление животных, были отклонены, и их было целых семь штук», — заявил депутат в беседе с URA.RU.
Действующее российское законодательство запрещает убивать бродячих животных. Их можно только отлавливать и после стерилизации, вакцинации и чипирования возвращать на прежнее место обитания.
Ранее URA.RU разоблачало другие фейки, связанные с законодательством. Депутат Госдумы Ярослав Нилов опроверг введение в России «налога на смерть».
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