Екатеринбуржцев научат слышать свои и чужие голоса

В Ельцин Центре запускают мастер-классы, которые научат владеть своим голосом

13 июля 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Один такой мастер-класс стоит 2000 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Ельцин Центр запускает цикл мастер-классов «Театр без театра», который поможет екатеринбуржцам познакомиться со своим голосом и голосом мира. Анонс об этом появился на сайте центра. «Часто писателей, режиссеров, художников спрашивают, как к ним приходит вдохновение, как происходит таинство творчества… Это сложный вопрос. Как же начать мыслить творчески, как разбудить в себе вдохновение и увидеть привычный мир под другим углом? Театральная платформа решила сбросить покровы со всех тайн», — пишут представители музея. Организаторы сообщают, что благодаря этим мастер-классам участники научатся владеть своим голосом и телом, выявлять из потока слов нужные и замечать то, что не замечают другие. Мастер-классы будут проводить два педагога: режиссер, продюсер Алена Тремазова и композитор, автор музыкального проекта «Проспект Космонавтов» Дмитрий Лобанов. Программа состоит из встреч: «Знакомство с голосом» (14 — 15 июля), «Знакомство с внутренним голосом» (21 — 22 июля), «Знакомство с внешними голосами» (28 — 29 июля). Посетить мероприятие можно за 2000 рублей. Ранее Ельцин Центр запускал автобусную экскурсию «Романовы: тайна последних дней». В ней жители Екатеринбурга могли проследить последний путь Романовых.

Ельцин Центр запускает цикл мастер-классов «Театр без театра», который поможет екатеринбуржцам познакомиться со своим голосом и голосом мира. Анонс об этом появился на сайте центра. «Часто писателей, режиссеров, художников спрашивают, как к ним приходит вдохновение, как происходит таинство творчества… Это сложный вопрос. Как же начать мыслить творчески, как разбудить в себе вдохновение и увидеть привычный мир под другим углом? Театральная платформа решила сбросить покровы со всех тайн», — пишут представители музея. Организаторы сообщают, что благодаря этим мастер-классам участники научатся владеть своим голосом и телом, выявлять из потока слов нужные и замечать то, что не замечают другие. Мастер-классы будут проводить два педагога: режиссер, продюсер Алена Тремазова и композитор, автор музыкального проекта «Проспект Космонавтов» Дмитрий Лобанов. Программа состоит из встреч: «Знакомство с голосом» (14 — 15 июля), «Знакомство с внутренним голосом» (21 — 22 июля), «Знакомство с внешними голосами» (28 — 29 июля). Посетить мероприятие можно за 2000 рублей. Ранее Ельцин Центр запускал автобусную экскурсию «Романовы: тайна последних дней». В ней жители Екатеринбурга могли проследить последний путь Романовых.