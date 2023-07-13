Губернаторы Моор и Комарова вышли на новый этап обсуждения программы «Сотрудничество». Инсайд

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, моор александр, комарова наталья
Губернаторы «тюменской матрешки» приступили к новому этапу обсуждения межрегионального сотрудничества Фото:

Губернаторы Тюменской области Александр Моор и ХМАО Наталья Комарова вышли на новый этап обсуждения программы «Сотрудничество». По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте региона, во время визита Моора в Ханты-Мансийск началась работа по обсуждению приложений к этому документу, что приведет к появлению новых проектов, которые будут профинансированы в рамках трехстороннего соглашения ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.

«Сам договор главами „тюменской матрешки“ был продлен до 2035 года в июне на Петербургском экономическом форуме. А во время визита Моора в Ханты-Мансийск началась работа по обсуждению приложений к этому документу. Это приведет к появлению новых проектов, которые будут профинансированы в рамках трехстороннего соглашения ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. После подписания соглашения начинается работа над прилагающимися к нему протоколами. Губернаторы обсудили те проекты, которые кажутся для них перспективными. Но теперь их необходимо проработать, чтобы определиться с тем, что и в каком порядке будет включено в программу», — сообщил инсайдер.

В департаменте внутренней политики ХМАО сообщили URA.RU, что у губернаторов Югры и Тюменской области прошла рабочая встреча. «В ходе нее обсуждались вопросы социально-экономического развития и перспективы сотрудничества территорий, реализацию совместных проектов и инициатив», — прокомментировали в окружном ДВП. Аналогичный комментарий предоставлен и инфоцентром правительства Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало о визите тюменского губернатора в Ханты-Мансийск. Он стал гостем форума «Команды Югры», и встреча постепенно превратилась в митинг поддержки Моора.

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Губернаторы Тюменской области Александр Моор и ХМАО Наталья Комарова вышли на новый этап обсуждения программы «Сотрудничество». По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте региона, во время визита Моора в Ханты-Мансийск началась работа по обсуждению приложений к этому документу, что приведет к появлению новых проектов, которые будут профинансированы в рамках трехстороннего соглашения ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. «Сам договор главами „тюменской матрешки“ был продлен до 2035 года в июне на Петербургском экономическом форуме. А во время визита Моора в Ханты-Мансийск началась работа по обсуждению приложений к этому документу. Это приведет к появлению новых проектов, которые будут профинансированы в рамках трехстороннего соглашения ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. После подписания соглашения начинается работа над прилагающимися к нему протоколами. Губернаторы обсудили те проекты, которые кажутся для них перспективными. Но теперь их необходимо проработать, чтобы определиться с тем, что и в каком порядке будет включено в программу», — сообщил инсайдер. В департаменте внутренней политики ХМАО сообщили URA.RU, что у губернаторов Югры и Тюменской области прошла рабочая встреча. «В ходе нее обсуждались вопросы социально-экономического развития и перспективы сотрудничества территорий, реализацию совместных проектов и инициатив», — прокомментировали в окружном ДВП. Аналогичный комментарий предоставлен и инфоцентром правительства Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало о визите тюменского губернатора в Ханты-Мансийск. Он стал гостем форума «Команды Югры», и встреча постепенно превратилась в митинг поддержки Моора.
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