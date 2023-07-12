12 июля 2023

В ЯНАО появятся три новых аэровокзала

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, вокзал, ожидание, пассажир, аэровокзал, аэропорт курган
Внутри каждого аэровокзала будет зал ожидания и авиакасса Фото:

Власти ЯНАО для комфорта жителей построят три новых аэровокзала. Планируется, что объекты будут готовы до конца 2023 года, сообщили в окружном правительстве.

«До конца года на вертолетных площадках в селах Шурышкары, Ныда и Кутопьюган введут в эксплуатацию новые служебно-пассажирские павильоны. Это позволит создать комфортные условия для северян, ожидающих свой рейс», — уточнили власти.

Внутри каждого аэровокзала будет зал ожидания и авиакасса. Для регистрации по электронным билетам установят специальное оборудование. Также для граждан с ограниченными возможностями установят пандусы и поручни.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года новый аэровокзал появился в селе Новый Порт. Также модульные аэровокзалы открылись в поселках Горки и Овгорт.

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Власти ЯНАО для комфорта жителей построят три новых аэровокзала. Планируется, что объекты будут готовы до конца 2023 года, сообщили в окружном правительстве. «До конца года на вертолетных площадках в селах Шурышкары, Ныда и Кутопьюган введут в эксплуатацию новые служебно-пассажирские павильоны. Это позволит создать комфортные условия для северян, ожидающих свой рейс», — уточнили власти. Внутри каждого аэровокзала будет зал ожидания и авиакасса. Для регистрации по электронным билетам установят специальное оборудование. Также для граждан с ограниченными возможностями установят пандусы и поручни. Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года новый аэровокзал появился в селе Новый Порт. Также модульные аэровокзалы открылись в поселках Горки и Овгорт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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