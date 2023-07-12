В ЯНАО появятся три новых аэровокзала

Внутри каждого аэровокзала будет зал ожидания и авиакасса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО для комфорта жителей построят три новых аэровокзала. Планируется, что объекты будут готовы до конца 2023 года, сообщили в окружном правительстве.

«До конца года на вертолетных площадках в селах Шурышкары, Ныда и Кутопьюган введут в эксплуатацию новые служебно-пассажирские павильоны. Это позволит создать комфортные условия для северян, ожидающих свой рейс», — уточнили власти.

Внутри каждого аэровокзала будет зал ожидания и авиакасса. Для регистрации по электронным билетам установят специальное оборудование. Также для граждан с ограниченными возможностями установят пандусы и поручни.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года новый аэровокзал появился в селе Новый Порт. Также модульные аэровокзалы открылись в поселках Горки и Овгорт.