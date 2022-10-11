В Ямальском и Шурышкарском районах открылись новые аэровокзалы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В селе Новый Порт (ЯНАО) открылось здание модульного аэровокзала, об этом сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский в своем telegram-канале. Об открытии подобных аэровокзалов в Шурышкарском районе сообщила пресс-служба администрации района в Telegram.

«Новый аэровокзал открыли открыли в Новом Порту. Внутри помещение оборудовано креслами на 22 места, на входе установлен электроподъемник для маломобильных граждан, а самое главное в здании тепло», — сообщил Кугаевский.

В Шурышкарском районе модульные аэровокзалы открылись в поселках Горки и Овгорт. В селе Питляр появилась новая вертолетная площадка и построен служебно-пассажирский павильон.

Ранее URA.RU рассказало, что летом модульные аэровокзалы открылись в поселках Антипаюта и Гыда Тазовского района. Аэровокзалы были построены в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры».

Модульный аэровокзал в Новом Порту Фото: telegram-канал Андрея Кугаевского