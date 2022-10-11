11 октября 2022
10 октября 2022

В ЯНАО открылись новые аэровокзалы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, ми-8, перевозка людей, поселок тазовский
В Ямальском и Шурышкарском районах открылись новые аэровокзалы Фото:

В селе Новый Порт (ЯНАО) открылось здание модульного аэровокзала, об этом сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский в своем telegram-канале. Об открытии подобных аэровокзалов в Шурышкарском районе сообщила пресс-служба администрации района в Telegram.

«Новый аэровокзал открыли открыли в Новом Порту. Внутри помещение оборудовано креслами на 22 места, на входе установлен электроподъемник для маломобильных граждан, а самое главное в здании тепло», — сообщил Кугаевский.

В Шурышкарском районе модульные аэровокзалы открылись в поселках Горки и Овгорт. В селе Питляр появилась новая вертолетная площадка и построен служебно-пассажирский павильон.

Ранее URA.RU рассказало, что летом модульные аэровокзалы открылись в поселках Антипаюта и Гыда Тазовского района. Аэровокзалы были построены в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры».

Модульный аэровокзал в Новом Порту
Фото:
Фото:

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала  - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

В селе Новый Порт (ЯНАО) открылось здание модульного аэровокзала, об этом сообщил глава Ямальского района Андрей Кугаевский в своем telegram-канале. Об открытии подобных аэровокзалов в Шурышкарском районе сообщила пресс-служба администрации района в Telegram. «Новый аэровокзал открыли открыли в Новом Порту. Внутри помещение оборудовано креслами на 22 места, на входе установлен электроподъемник для маломобильных граждан, а самое главное в здании тепло», — сообщил Кугаевский. В Шурышкарском районе модульные аэровокзалы открылись в поселках Горки и Овгорт. В селе Питляр появилась новая вертолетная площадка и построен служебно-пассажирский павильон. Ранее URA.RU рассказало, что летом модульные аэровокзалы открылись в поселках Антипаюта и Гыда Тазовского района. Аэровокзалы были построены в рамках государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...