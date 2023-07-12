Жители Лабытнанги жалуются, что их лишили грибов из-за строительства водовода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались, что их лишили грибов из-за строительства водовода. Об этом местные жители рассказали в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фото перекопанной территории.

«Как, вот так прошлись кощунственно. Оставили народ без грибов. Вдоль старой трубы, будто после бомбежки. Вокруг все в туалетной бумаге. Столько зелени уничтожено, просто до слез», — написал анонимно автор в группе «Лабытнанги Info».

Мнение жителей разделилось: одни не видят проблемы в том, чтобы собирать грибы в другом месте, а другие переживают из-за строительства. «Я тоже огорчилась. Здесь всегда были грибы. Очень жаль!» — написала Алла Антипова-Шеховцова. «Тут надо выбирать или вода или грибы», — отметила Анастасия Аристова. «Можно подумать, у нас грибов больше пособирать негде. Одна тундра кругом — собирай, не хочу», — добавил Сергей Стрельников.

В администрации города людям объяснили, что сейчас строят линейную часть водовода. На участке работает тяжелая техника. После завершения всех работ будет выполнена рекультивация. Строительство закончат в 2024 году. «Эта территория является охранной зоной и предназначена для беспрепятственного проезда аварийно-восстановительной техники к сетям водо-и электроснабжения», — объяснили в мэрии.

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