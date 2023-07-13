В Екатеринбург привезли питерский аналог «Теслы»

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На «Инномроп» из Санкт-Петербурга привезли электромобиль E-Neva
На «Инномроп» из Санкт-Петербурга привезли электромобиль E-Neva Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

В Екатеринбург на промышленную выставку «Иннопром-2023» из Санкт-Петербурга привезли электромобиль E-Neva, который назвали аналогом Tesla Model Y. Выпуск кроссовера запланирован на 2026 год. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель компании.

Электрический кроссовер E-Neva изготавливают на бывшем заводе Toyota в Ленинградской области. Уже в 2026 году компания планирует выход автомобиля на рынок со стоимостью — 4,2 млн рублей. Ежегодный тираж составит 50-60 тысяч авто с тремя конфигурациями: гибрид CNG, подключаемый гибрид CNG и электрический.

«Пробег кроссовера на одном заряде составляет 463 километра (800 километров с CNG), максимальная скорость — 180 километров в час (150 с CNG). Разгон до сотни не превышает семи секунд», — сказал представитель E-Neva. Длина автомобиля 4,5 метров, ширина — 1,89 метров, высота — 1,62 метров.

Также помимо Tesla Model Y, отечественное авто сравнивают с электрокаром Volkswagen ID.4 несмотря на то, что внутренние запчасти привезены из Китая. Представитель компании отметил, что в будущем запланирована разработка своей «внутрянки».

Ранее URA.RU писало, что сотрудников администрации Екатеринбурга могут пересадить с Toyota на электрические «Москвичи». Глава уральской столицы уже испытал электрокар в деле.

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В Екатеринбург на промышленную выставку «Иннопром-2023» из Санкт-Петербурга привезли электромобиль E-Neva, который назвали аналогом Tesla Model Y. Выпуск кроссовера запланирован на 2026 год. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель компании. Электрический кроссовер E-Neva изготавливают на бывшем заводе Toyota в Ленинградской области. Уже в 2026 году компания планирует выход автомобиля на рынок со стоимостью — 4,2 млн рублей. Ежегодный тираж составит 50-60 тысяч авто с тремя конфигурациями: гибрид CNG, подключаемый гибрид CNG и электрический. «Пробег кроссовера на одном заряде составляет 463 километра (800 километров с CNG), максимальная скорость — 180 километров в час (150 с CNG). Разгон до сотни не превышает семи секунд», — сказал представитель E-Neva. Длина автомобиля 4,5 метров, ширина — 1,89 метров, высота — 1,62 метров. Также помимо Tesla Model Y, отечественное авто сравнивают с электрокаром Volkswagen ID.4 несмотря на то, что внутренние запчасти привезены из Китая. Представитель компании отметил, что в будущем запланирована разработка своей «внутрянки». Ранее URA.RU писало, что сотрудников администрации Екатеринбурга могут пересадить с Toyota на электрические «Москвичи». Глава уральской столицы уже испытал электрокар в деле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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