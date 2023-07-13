В Екатеринбург привезли питерский аналог «Теслы»

13 июля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

На «Инномроп» из Санкт-Петербурга привезли электромобиль E-Neva Фото: корреспондент URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге В Екатеринбург на промышленную выставку «Иннопром-2023» из Санкт-Петербурга привезли электромобиль E-Neva, который назвали аналогом Tesla Model Y. Выпуск кроссовера запланирован на 2026 год. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель компании. Электрический кроссовер E-Neva изготавливают на бывшем заводе Toyota в Ленинградской области. Уже в 2026 году компания планирует выход автомобиля на рынок со стоимостью — 4,2 млн рублей. Ежегодный тираж составит 50-60 тысяч авто с тремя конфигурациями: гибрид CNG, подключаемый гибрид CNG и электрический. «Пробег кроссовера на одном заряде составляет 463 километра (800 километров с CNG), максимальная скорость — 180 километров в час (150 с CNG). Разгон до сотни не превышает семи секунд», — сказал представитель E-Neva. Длина автомобиля 4,5 метров, ширина — 1,89 метров, высота — 1,62 метров. Также помимо Tesla Model Y, отечественное авто сравнивают с электрокаром Volkswagen ID.4 несмотря на то, что внутренние запчасти привезены из Китая. Представитель компании отметил, что в будущем запланирована разработка своей «внутрянки». Ранее URA.RU писало, что сотрудников администрации Екатеринбурга могут пересадить с Toyota на электрические «Москвичи». Глава уральской столицы уже испытал электрокар в деле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбург на промышленную выставку «Иннопром-2023» из Санкт-Петербурга привезли электромобиль E-Neva, который назвали аналогом Tesla Model Y. Выпуск кроссовера запланирован на 2026 год. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель компании. Электрический кроссовер E-Neva изготавливают на бывшем заводе Toyota в Ленинградской области. Уже в 2026 году компания планирует выход автомобиля на рынок со стоимостью — 4,2 млн рублей. Ежегодный тираж составит 50-60 тысяч авто с тремя конфигурациями: гибрид CNG, подключаемый гибрид CNG и электрический. «Пробег кроссовера на одном заряде составляет 463 километра (800 километров с CNG), максимальная скорость — 180 километров в час (150 с CNG). Разгон до сотни не превышает семи секунд», — сказал представитель E-Neva. Длина автомобиля 4,5 метров, ширина — 1,89 метров, высота — 1,62 метров. Также помимо Tesla Model Y, отечественное авто сравнивают с электрокаром Volkswagen ID.4 несмотря на то, что внутренние запчасти привезены из Китая. Представитель компании отметил, что в будущем запланирована разработка своей «внутрянки». Ранее URA.RU писало, что сотрудников администрации Екатеринбурга могут пересадить с Toyota на электрические «Москвичи». Глава уральской столицы уже испытал электрокар в деле.