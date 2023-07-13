Очаг возгорания рядом с селом Шайдуриха (Свердловская область), где сгорели больше 40 строений, не смогли сразу потушить из-за сильного ветра. Именно он помешал сбросить туда парашютистов и десантников. Об этом на встрече с погорельцами рассказал министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов, передает корреспондент URA.RU.
По словам Мамонтова, вокруг Шайдурихи было два пожара. Первый — со стороны Березовского, его уральская аиалесоохрана тушила все последние дни. А второй — с другой стороны, в семи километрах от села. Его обнаружили вчера, 13 июля, в 16:20.
«Вертолет с парашютистами и десантниками был над пожаром. Был очень сильный ветер и вертолетчик, командир воздушного судна, принял решение не сбрасывать людей непосредственно в очаг пожара, и улетел на Алапаевский [пожар]. Переждали снижения ветровой нагрузки, и когда обратно возвращались, пожар уже был здесь [в Шайдурихе]. МЧС было оповещено, люди работали», — рассказал Мамонтов.
Ранее местные жители обвинили ответственных за пожары в халатности. По их словам, задымление в Шайдурихе было на протяжении недели, и можно было заняться им до того, как огонь разгорелся до больших размеров. Пожар в селе произошел вечером 12 июля. Сгорело 41 строение, один человек погиб.
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