Жители села Шайдуриха (Свердловская область), где ночью 13 июля сгорели больше 40 строений, считают, что трагедию можно было предотвратить. За неделю до пожара местные жители сообщали о задымлении в селе. Об этом они сообщили на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым, который прилетел в Шайдуриху.
«Еще неделю назад горел лес за озером. Постоянно сообщали в службу, а нам отвечали, что пожар далеко, за ним наблюдают, успеют локализовать, ветер идет от деревни. В итоге вчера [12 июля] ветер за три часа прошел такое расстояние [и пригнал огонь в деревню]. Ведь был человек, который анализировал ситуацию и не принимал никаких решений […] Ребята-пожарные не вылезали из пекла, тушили огонь. Почему мы сначала накосячим, а потом проявляем чудеса героизма?», — эмоционально выступил один из местных жителей.
Евгений Куйвашев, в свою очередь, назвал виноватыми тех, кто поджигает леса. «Я не специалист в тушении лесных пожаров, но я точно знаю, что их сложно тушить. Сложно до них добраться, а правильно окопать и сделать встречный пал, для которого к тому же нужна определенная ветровая нагрузка — это целое искусство. Начинать нужно с вопроса, кто поджег», — отметил губернатор.
Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. В огне сгорело 41 строение, погибла одна пенсионерка, двое пострадали. По данным Авиалесоохраны, очаг возгорания находился в пойме местной реки — в камышах. При этом по данным МЧС, причина возгорания — лесной пожар.
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