Погорельцы озвучили губернатору Куйвашеву главную претензию из-за пожара в Шайдурихе. Видео

В Шайдурихе погорельцы обвинили ответственных за безопасность в халатности

13 июля 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев выехал в село Шайдуриха, где пообщался с местными жителями Фото: Владимир Жабриков, URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Жители села Шайдуриха (Свердловская область), где ночью 13 июля сгорели больше 40 строений, считают, что трагедию можно было предотвратить. За неделю до пожара местные жители сообщали о задымлении в селе. Об этом они сообщили на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым, который прилетел в Шайдуриху. «Еще неделю назад горел лес за озером. Постоянно сообщали в службу, а нам отвечали, что пожар далеко, за ним наблюдают, успеют локализовать, ветер идет от деревни. В итоге вчера [12 июля] ветер за три часа прошел такое расстояние [и пригнал огонь в деревню]. Ведь был человек, который анализировал ситуацию и не принимал никаких решений […] Ребята-пожарные не вылезали из пекла, тушили огонь. Почему мы сначала накосячим, а потом проявляем чудеса героизма?», — эмоционально выступил один из местных жителей. Евгений Куйвашев, в свою очередь, назвал виноватыми тех, кто поджигает леса. «Я не специалист в тушении лесных пожаров, но я точно знаю, что их сложно тушить. Сложно до них добраться, а правильно окопать и сделать встречный пал, для которого к тому же нужна определенная ветровая нагрузка — это целое искусство. Начинать нужно с вопроса, кто поджег», — отметил губернатор. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. В огне сгорело 41 строение, погибла одна пенсионерка, двое пострадали. По данным Авиалесоохраны, очаг возгорания находился в пойме местной реки — в камышах. При этом по данным МЧС, причина возгорания — лесной пожар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители села Шайдуриха (Свердловская область), где ночью 13 июля сгорели больше 40 строений, считают, что трагедию можно было предотвратить. За неделю до пожара местные жители сообщали о задымлении в селе. Об этом они сообщили на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым, который прилетел в Шайдуриху. «Еще неделю назад горел лес за озером. Постоянно сообщали в службу, а нам отвечали, что пожар далеко, за ним наблюдают, успеют локализовать, ветер идет от деревни. В итоге вчера [12 июля] ветер за три часа прошел такое расстояние [и пригнал огонь в деревню]. Ведь был человек, который анализировал ситуацию и не принимал никаких решений […] Ребята-пожарные не вылезали из пекла, тушили огонь. Почему мы сначала накосячим, а потом проявляем чудеса героизма?», — эмоционально выступил один из местных жителей. Евгений Куйвашев, в свою очередь, назвал виноватыми тех, кто поджигает леса. «Я не специалист в тушении лесных пожаров, но я точно знаю, что их сложно тушить. Сложно до них добраться, а правильно окопать и сделать встречный пал, для которого к тому же нужна определенная ветровая нагрузка — это целое искусство. Начинать нужно с вопроса, кто поджег», — отметил губернатор. Свердловский поселок Шайдуриха начал полыхать вечером 12 июля. В огне сгорело 41 строение, погибла одна пенсионерка, двое пострадали. По данным Авиалесоохраны, очаг возгорания находился в пойме местной реки — в камышах. При этом по данным МЧС, причина возгорания — лесной пожар.