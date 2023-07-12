Мэрия Кургана обвинила горожан в свалках на кладбищах

13 июля 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

По данным властей, многие горожане сами образуют мусорные свалки на кладбищах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Кургана заявили, что некоторые жители города сами виноваты в том, что на кладбищах образуются свалки. По словам врио директора МКУ «Жилищная политика» Вячеслава Гляделова, часть горожан оставляют мусор в неположенных местах. «В соответствии с муниципальным заданием, силами МБУ „Курган Лес“ в текущем году было вывезено 530 кубометров мусора с несанкционированных свалок на территориях городских кладбищ<…> Вместе с тем, отдельные посетители кладбищ не доносят до бункеров или контейнеров мусор, убранный с могил, несмотря на то, что в местах стихийно образующихся несанкционированных свалок нами установлены аншлаги, информирующие граждан о том, что складирование мусора в данных местах запрещается», — приводятся слова Гляделова на сайте администрации. Также он отметил, что работа по уборке муниципальных кладбищ ведется на систематической основе и контролируется местными властями. На бюджетные деньги планируется устройство девяти новых контейнерных площадок в микрорайонах Зайково, Глинки и Рябково. С августа начнут покос травы. Всего в 2023 году региональным оператором ООО «Чистый город» с городских кладбищ было вывезено более 1220 кубометров твердых коммунальных отходов. Ранее URA.RU писало, что курганцы не могут пройти на кладбище в Рябково из-за очень высокой травы. По словам очевидцев, она достигает человеческого роста. В мэрии Кургана агентству сообщили, что покос травы планируется в июле—августе. Также на заваленное мусором кладбище жаловались и жители города Шадринска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В администрации Кургана заявили, что некоторые жители города сами виноваты в том, что на кладбищах образуются свалки. По словам врио директора МКУ «Жилищная политика» Вячеслава Гляделова, часть горожан оставляют мусор в неположенных местах. «В соответствии с муниципальным заданием, силами МБУ „Курган Лес“ в текущем году было вывезено 530 кубометров мусора с несанкционированных свалок на территориях городских кладбищ<…> Вместе с тем, отдельные посетители кладбищ не доносят до бункеров или контейнеров мусор, убранный с могил, несмотря на то, что в местах стихийно образующихся несанкционированных свалок нами установлены аншлаги, информирующие граждан о том, что складирование мусора в данных местах запрещается», — приводятся слова Гляделова на сайте администрации. Также он отметил, что работа по уборке муниципальных кладбищ ведется на систематической основе и контролируется местными властями. На бюджетные деньги планируется устройство девяти новых контейнерных площадок в микрорайонах Зайково, Глинки и Рябково. С августа начнут покос травы. Всего в 2023 году региональным оператором ООО «Чистый город» с городских кладбищ было вывезено более 1220 кубометров твердых коммунальных отходов. Ранее URA.RU писало, что курганцы не могут пройти на кладбище в Рябково из-за очень высокой травы. По словам очевидцев, она достигает человеческого роста. В мэрии Кургана агентству сообщили, что покос травы планируется в июле—августе. Также на заваленное мусором кладбище жаловались и жители города Шадринска.