Курганцы не могут пройти на заросшее кладбище из-за травы в человеческий рост

12 июля 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Городское кладбище заросло травой в человеческий рост и кустарником Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Территория кладбища «Рябково» в Кургане заросла травой в человеческий рост и кустарником. Об этом URA.RU сообщила читательница. «В Рябково похоронили моего свекра, не можем пройти к могиле. Приходится лезть через бурелом, кусты и траву в человеческий рост. Неужели никто не должен убирать территорию?» — поделилась читательница. Корреспондент URA.RU запросил информацию по данному вопросу у администрации города Кургана. «В июле—августе месяце будут заключены муниципальные контракты на проведение работ по покосу травы и на проведение работ по вырубке кустарника на территории указанного кладбища», — ответила на запрос администрация города. В ответе представители мэрии рассказали, что на территории кладбища, которое расположено по адресу ул. Черняховского, 191, проводятся работы по содержанию и уборке кладбища. На территории кладбища установлены 19 контейнеров и 5 бункеров для сбора твердых коммунальных отходов. В мэрии отметили, что общественными работниками ведется уборка мусора из труднодоступных мест вручную. Затем он складируется в контейнеры, бункеры и в последующем вывозится техникой компании «Чистый город». Мусор вывозят в соответствии с графиком и дополнительными заявками.



Ранее URA.RU сообщало, что на кладбище города Шадринска в Курганской области расположены завалы мусора. Большая часть мусора была хаотично разбросана по периметру въезда на кладбище. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Территория кладбища «Рябково» в Кургане заросла травой в человеческий рост и кустарником. Об этом URA.RU сообщила читательница. «В Рябково похоронили моего свекра, не можем пройти к могиле. Приходится лезть через бурелом, кусты и траву в человеческий рост. Неужели никто не должен убирать территорию?» — поделилась читательница. Корреспондент URA.RU запросил информацию по данному вопросу у администрации города Кургана. «В июле—августе месяце будут заключены муниципальные контракты на проведение работ по покосу травы и на проведение работ по вырубке кустарника на территории указанного кладбища», — ответила на запрос администрация города. В ответе представители мэрии рассказали, что на территории кладбища, которое расположено по адресу ул. Черняховского, 191, проводятся работы по содержанию и уборке кладбища. На территории кладбища установлены 19 контейнеров и 5 бункеров для сбора твердых коммунальных отходов. В мэрии отметили, что общественными работниками ведется уборка мусора из труднодоступных мест вручную. Затем он складируется в контейнеры, бункеры и в последующем вывозится техникой компании «Чистый город». Мусор вывозят в соответствии с графиком и дополнительными заявками. Ранее URA.RU сообщало, что на кладбище города Шадринска в Курганской области расположены завалы мусора. Большая часть мусора была хаотично разбросана по периметру въезда на кладбище.