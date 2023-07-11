Курганцы не могут пройти на заросшее кладбище из-за травы в человеческий рост

Территория кладбища «Рябково» в Кургане заросла травой в человеческий рост и кустарником. Об этом URA.RU сообщила читательница.
«В Рябково похоронили моего свекра, не можем пройти к могиле. Приходится лезть через бурелом, кусты и траву в человеческий рост. Неужели никто не должен убирать территорию?» — поделилась читательница.
Корреспондент URA.RU запросил информацию по данному вопросу у администрации города Кургана. «В июле—августе месяце будут заключены муниципальные контракты на проведение работ по покосу травы и на проведение работ по вырубке кустарника на территории указанного кладбища», — ответила на запрос администрация города.
В ответе представители мэрии рассказали, что на территории кладбища, которое расположено по адресу ул. Черняховского, 191, проводятся работы по содержанию и уборке кладбища. На территории кладбища установлены 19 контейнеров и 5 бункеров для сбора твердых коммунальных отходов. В мэрии отметили, что общественными работниками ведется уборка мусора из труднодоступных мест вручную. Затем он складируется в контейнеры, бункеры и в последующем вывозится техникой компании «Чистый город». Мусор вывозят в соответствии с графиком и дополнительными заявками.
Ранее URA.RU сообщало, что на кладбище города Шадринска в Курганской области расположены завалы мусора. Большая часть мусора была хаотично разбросана по периметру въезда на кладбище.
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