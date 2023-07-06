06 июля 2023

Кладбище города Курганской области завалено мусором. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рябковское кладбище Православная церковь. Курган, мусорный контейнер, кладбище рябково, мусорка, помойка
Житель Шадринска пожаловался на завалы мусора на кладбище (архивное фото) Фото:

Кладбище города Шадринска в Курганской области завалено мусором. Информацией с URA.RU поделился шадринец на условиях анонимности.

«Для всех нас Андреевское кладбище должно быть святым местом, ведь на них захоронены наши родные, друзья, знакомые. Не наводить порядок и не ухаживать за святым местом, я считаю кощунством», — говорит местный житель. Большая часть мусора хаотично разбросана по периметру въезда на кладбище. Некоторые кучи расположились близко к захоронениям.

«О ситуации известно. Мусор у въездов на кладбище собран подрядчиком со всей территории вручную. В этом месяце отходы вывезут спецтехникой», — ранее сообщала администрация Шадринска обеспокоенным пользователям в социальной сети «ВКонтакте». URA.RU созвонилось с пресс-службой мэрии города для комментария. В мэрии попросили направить запрос по теме. Запрос был направлен. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о жалобе курганца на огромное скопление мусора в месте сбора твердых коммунальных отходов. Горы отходов растаскивали птицы.

Обновлено в 16:20 по уральскому времени:

«На сегодняшний день с дорожек кладбища вручную собран мусор и складирован на въездах, чтобы спецтехника могла подъехать и собрать. Эта работа подрядной организацией уже начата. В эти дни мусор вывозят», — ответили на запрос URA.RU в администрации Шадринска.

Мусор лежит вокруг контейнеров, хотя они не переполнены
Мусор лежит вокруг контейнеров, хотя они не переполнены
Фото:
Сухие ветки, трава и пластик лежат рядом с могилами
Сухие ветки, трава и пластик лежат рядом с могилами
Фото:
Свалку можно заметить сразу у въезда на кладбище
Свалку можно заметить сразу у въезда на кладбище
Фото:
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Кладбище города Шадринска в Курганской области завалено мусором. Информацией с URA.RU поделился шадринец на условиях анонимности. «Для всех нас Андреевское кладбище должно быть святым местом, ведь на них захоронены наши родные, друзья, знакомые. Не наводить порядок и не ухаживать за святым местом, я считаю кощунством», — говорит местный житель. Большая часть мусора хаотично разбросана по периметру въезда на кладбище. Некоторые кучи расположились близко к захоронениям. «О ситуации известно. Мусор у въездов на кладбище собран подрядчиком со всей территории вручную. В этом месяце отходы вывезут спецтехникой», — ранее сообщала администрация Шадринска обеспокоенным пользователям в социальной сети «ВКонтакте». URA.RU созвонилось с пресс-службой мэрии города для комментария. В мэрии попросили направить запрос по теме. Запрос был направлен. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о жалобе курганца на огромное скопление мусора в месте сбора твердых коммунальных отходов. Горы отходов растаскивали птицы. Обновлено в 16:20 по уральскому времени: «На сегодняшний день с дорожек кладбища вручную собран мусор и складирован на въездах, чтобы спецтехника могла подъехать и собрать. Эта работа подрядной организацией уже начата. В эти дни мусор вывозят», — ответили на запрос URA.RU в администрации Шадринска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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