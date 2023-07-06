Кладбище города Шадринска в Курганской области завалено мусором. Информацией с URA.RU поделился шадринец на условиях анонимности.
«Для всех нас Андреевское кладбище должно быть святым местом, ведь на них захоронены наши родные, друзья, знакомые. Не наводить порядок и не ухаживать за святым местом, я считаю кощунством», — говорит местный житель. Большая часть мусора хаотично разбросана по периметру въезда на кладбище. Некоторые кучи расположились близко к захоронениям.
«О ситуации известно. Мусор у въездов на кладбище собран подрядчиком со всей территории вручную. В этом месяце отходы вывезут спецтехникой», — ранее сообщала администрация Шадринска обеспокоенным пользователям в социальной сети «ВКонтакте». URA.RU созвонилось с пресс-службой мэрии города для комментария. В мэрии попросили направить запрос по теме. Запрос был направлен. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о жалобе курганца на огромное скопление мусора в месте сбора твердых коммунальных отходов. Горы отходов растаскивали птицы.
Обновлено в 16:20 по уральскому времени:
«На сегодняшний день с дорожек кладбища вручную собран мусор и складирован на въездах, чтобы спецтехника могла подъехать и собрать. Эта работа подрядной организацией уже начата. В эти дни мусор вывозят», — ответили на запрос URA.RU в администрации Шадринска.
Мусор лежит вокруг контейнеров, хотя они не переполнены
Фото: читатель URA.RU
Сухие ветки, трава и пластик лежат рядом с могилами
Кладбище города Шадринска в Курганской области завалено мусором. Информацией с URA.RU поделился шадринец на условиях анонимности. «Для всех нас Андреевское кладбище должно быть святым местом, ведь на них захоронены наши родные, друзья, знакомые. Не наводить порядок и не ухаживать за святым местом, я считаю кощунством», — говорит местный житель. Большая часть мусора хаотично разбросана по периметру въезда на кладбище. Некоторые кучи расположились близко к захоронениям. «О ситуации известно. Мусор у въездов на кладбище собран подрядчиком со всей территории вручную. В этом месяце отходы вывезут спецтехникой», — ранее сообщала администрация Шадринска обеспокоенным пользователям в социальной сети «ВКонтакте». URA.RU созвонилось с пресс-службой мэрии города для комментария. В мэрии попросили направить запрос по теме. Запрос был направлен. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о жалобе курганца на огромное скопление мусора в месте сбора твердых коммунальных отходов. Горы отходов растаскивали птицы. Обновлено в 16:20 по уральскому времени: «На сегодняшний день с дорожек кладбища вручную собран мусор и складирован на въездах, чтобы спецтехника могла подъехать и собрать. Эта работа подрядной организацией уже начата. В эти дни мусор вывозят», — ответили на запрос URA.RU в администрации Шадринска.