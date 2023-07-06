Житель Шадринска пожаловался на завалы мусора на кладбище (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кладбище города Шадринска в Курганской области завалено мусором. Информацией с URA.RU поделился шадринец на условиях анонимности.

«Для всех нас Андреевское кладбище должно быть святым местом, ведь на них захоронены наши родные, друзья, знакомые. Не наводить порядок и не ухаживать за святым местом, я считаю кощунством», — говорит местный житель. Большая часть мусора хаотично разбросана по периметру въезда на кладбище. Некоторые кучи расположились близко к захоронениям.

«О ситуации известно. Мусор у въездов на кладбище собран подрядчиком со всей территории вручную. В этом месяце отходы вывезут спецтехникой», — ранее сообщала администрация Шадринска обеспокоенным пользователям в социальной сети «ВКонтакте». URA.RU созвонилось с пресс-службой мэрии города для комментария. В мэрии попросили направить запрос по теме. Запрос был направлен. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о жалобе курганца на огромное скопление мусора в месте сбора твердых коммунальных отходов. Горы отходов растаскивали птицы.

Обновлено в 16:20 по уральскому времени:

«На сегодняшний день с дорожек кладбища вручную собран мусор и складирован на въездах, чтобы спецтехника могла подъехать и собрать. Эта работа подрядной организацией уже начата. В эти дни мусор вывозят», — ответили на запрос URA.RU в администрации Шадринска.

Мусор лежит вокруг контейнеров, хотя они не переполнены Фото: читатель URA.RU

Сухие ветки, трава и пластик лежат рядом с могилами Фото: читатель URA.RU

Свалку можно заметить сразу у въезда на кладбище Фото: читатель URA.RU