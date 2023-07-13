Из Екатеринбурга в Азербайджан запустили прямые рейсы

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Михаил Мишустин на Азербайджано-Российском форуме. Баку, азербайджан, баку, центр гейдара алиева
Свердловчане смогут улететь в Баку прямым рейсом Фото:

Авиакомпания Red Wings запустила прямые перелеты из Екатеринбурга в Баку — столицу Азербайджана. Полеты будут выполняться два раза в неделю, говорится в сообщении на сайте перевозчика.

«Каждый понедельник и пятницу у туристов будет уникальная возможность отправиться в увлекательное путешествие в Азербайджан, в прекрасный город Баку. Продолжительность полета составит 3:15 часа и выполняется на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел», — рассказали представители компании.

Билеты уже поступили в продажу. Их стоимость — 19-20 тысяч рублей.

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Авиакомпания Red Wings запустила прямые перелеты из Екатеринбурга в Баку — столицу Азербайджана. Полеты будут выполняться два раза в неделю, говорится в сообщении на сайте перевозчика. «Каждый понедельник и пятницу у туристов будет уникальная возможность отправиться в увлекательное путешествие в Азербайджан, в прекрасный город Баку. Продолжительность полета составит 3:15 часа и выполняется на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел», — рассказали представители компании. Билеты уже поступили в продажу. Их стоимость — 19-20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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