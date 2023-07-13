Мишустин назначил нового ректора РАНХиГС

Алексею Комиссарову было доверено занимать должность ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации. Распоряжение о его назначении было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
«Ректором РАНХиГС стал Алексей Комиссаров», — сообщается на официальном сайте Правительства РФ. Алексей Комиссаров родился в 1969 году в Москве и получил образование в Московском автомобильно-дорожном институте. Он также получил степень МВА в РАНХиГС в 2003 году.
Перед своим приходом в РАНХиГС в 2017 году, он был предпринимателем и основал свою собственную производственную компанию. В академии Алексей Комиссаров занимал должность проректора и директора Высшей школы государственного управления академии. В январе 2023 года ему было поручено исполнять обязанности ректора академии.
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