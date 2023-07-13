Мишустин назначил нового ректора РАНХиГС

Мишустин назначил Комиссарова ректором РАНХиГС
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Лидеры России 2022. Москва, комиссаров алексей
Алексей Комиссаров стал новым ректором РАНХиГС Фото:

Алексею Комиссарову было доверено занимать должность ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации. Распоряжение о его назначении было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Ректором РАНХиГС стал Алексей Комиссаров», — сообщается на официальном сайте Правительства РФ. Алексей Комиссаров родился в 1969 году в Москве и получил образование в Московском автомобильно-дорожном институте. Он также получил степень МВА в РАНХиГС в 2003 году.

Перед своим приходом в РАНХиГС в 2017 году, он был предпринимателем и основал свою собственную производственную компанию. В академии Алексей Комиссаров занимал должность проректора и директора Высшей школы государственного управления академии. В январе 2023 года ему было поручено исполнять обязанности ректора академии.

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Алексею Комиссарову было доверено занимать должность ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации. Распоряжение о его назначении было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. «Ректором РАНХиГС стал Алексей Комиссаров», — сообщается на официальном сайте Правительства РФ. Алексей Комиссаров родился в 1969 году в Москве и получил образование в Московском автомобильно-дорожном институте. Он также получил степень МВА в РАНХиГС в 2003 году. Перед своим приходом в РАНХиГС в 2017 году, он был предпринимателем и основал свою собственную производственную компанию. В академии Алексей Комиссаров занимал должность проректора и директора Высшей школы государственного управления академии. В январе 2023 года ему было поручено исполнять обязанности ректора академии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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