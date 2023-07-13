Воевавшего в ЛНР ополченца депортировали из Перми в Казахстан

13 июля 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Сейчас Григорий пытается с помощью адвоката добиться возвращения в Пермь Фото: Александр Мамаев © URA.RU Гражданина Казахстана Григорий А. (имя изменено — прим. URA.RU), воевавший в 2014 году в ополчении на территории ЛНР, депортирован из Перми на родину. 57-летний мужчина больше 25 лет проживал в Перми и неоднократно безуспешно пытался получить российское гражданство. Для этого он обращался в посольства Казахстана в РФ, но каждый раз сталкивался с трудностями. В беседе с URA.RU Григорий пояснил, что сейчас ищет способы вернуться в Пермь, где у него осталась гражданская жена. «В начале 2000-х годов я обратился в посольство Москвы, чтобы получить российское гражданство, но мне отказали, поскольку у меня на тот момент был советский паспорт. Пришлось ехать в Казахстан, менять его. Это было в 2016 году, но, гражданство РФ я так и не успел получить. В итоге по решению суда в Перми оказался в спецприемнике для мигрантов, а с апреля нахожусь на родине», — пояснил Григорий. Григорий решил сменить место жительства еще в 1997 году, переехав в Пермь к друзьям, с которыми проходил срочную службу. Здесь он познакомился со своей гражданской женой, Аллой Дмитриевой. До убытия в ЛНР Григорий вел совместный бизнес с товарищами по службе. С ними же впоследствии основал фонд «Добровольцы Донбасса». Сейчас гражданин Казахстана ищет способы вернуться в Пермь. Он нанял адвокатов и намерен обжаловать решение суда о депортации. «Меня в Астане пока приютили друзья. Но я намерен вернуться [в Пермь]. Жена переживает, говорит: „Хоть пешком переходи границу“. Но я, конечно, буду искать законные способы получения российского гражданства», — подытожил Григорий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гражданина Казахстана Григорий А. (имя изменено — прим. URA.RU), воевавший в 2014 году в ополчении на территории ЛНР, депортирован из Перми на родину. 57-летний мужчина больше 25 лет проживал в Перми и неоднократно безуспешно пытался получить российское гражданство. Для этого он обращался в посольства Казахстана в РФ, но каждый раз сталкивался с трудностями. В беседе с URA.RU Григорий пояснил, что сейчас ищет способы вернуться в Пермь, где у него осталась гражданская жена. «В начале 2000-х годов я обратился в посольство Москвы, чтобы получить российское гражданство, но мне отказали, поскольку у меня на тот момент был советский паспорт. Пришлось ехать в Казахстан, менять его. Это было в 2016 году, но, гражданство РФ я так и не успел получить. В итоге по решению суда в Перми оказался в спецприемнике для мигрантов, а с апреля нахожусь на родине», — пояснил Григорий. Григорий решил сменить место жительства еще в 1997 году, переехав в Пермь к друзьям, с которыми проходил срочную службу. Здесь он познакомился со своей гражданской женой, Аллой Дмитриевой. До убытия в ЛНР Григорий вел совместный бизнес с товарищами по службе. С ними же впоследствии основал фонд «Добровольцы Донбасса». Сейчас гражданин Казахстана ищет способы вернуться в Пермь. Он нанял адвокатов и намерен обжаловать решение суда о депортации. «Меня в Астане пока приютили друзья. Но я намерен вернуться [в Пермь]. Жена переживает, говорит: „Хоть пешком переходи границу“. Но я, конечно, буду искать законные способы получения российского гражданства», — подытожил Григорий.