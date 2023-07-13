Замглавы Минцифры задержали по делу о коррупции

В отношении Максима Паршина проводится расследование
Замглавы Минцифры Максима Паршина задержали по подозрению в коррупции. В отношении его проводится расследование. Об этом сообщает СК РФ. Министерство оказывает необходимое содействие.
«Максим Паршин задержан следственными органами СК РФ. Он подозревается в совершении коррупционного преступления», — отмечается в сообщении СК РФ. Их слова приводит РИА Новости.
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