Замглавы Минцифры задержали по делу о коррупции

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Открытие многофункционального центра "Территория бизнеса". Челябинск, паршин максим
В отношении Максима Паршина проводится расследование Фото:

Замглавы Минцифры Максима Паршина задержали по подозрению в коррупции. В отношении его проводится расследование. Об этом сообщает СК РФ. Министерство оказывает необходимое содействие.

«Максим Паршин задержан следственными органами СК РФ. Он подозревается в совершении коррупционного преступления», — отмечается в сообщении СК РФ. Их слова приводит РИА Новости.

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Замглавы Минцифры Максима Паршина задержали по подозрению в коррупции. В отношении его проводится расследование. Об этом сообщает СК РФ. Министерство оказывает необходимое содействие. «Максим Паршин задержан следственными органами СК РФ. Он подозревается в совершении коррупционного преступления», — отмечается в сообщении СК РФ. Их слова приводит РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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