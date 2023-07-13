Путин рассказал, о чем думает перед сном

Путин: конкретные решения возникают в процессе непрерывного обдумывания и днем, и ночью
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Выступление Владимира Путина на Форуме будущих технологий. Москва, путин владимир
Обдумыванием конкретных решений я занимаюсь и днем, и ночью, заявил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин поделился своим подходом к принятию конкретных решений. Он заявил, что его мысли постоянно заняты этими вопросами днем и ночью, даже когда он засыпает и просыпается.

«Иногда спрашивают: „Как вы додумались до чего-то конкретного?“. Ответ очень простой: потому что я думаю об этом постоянно — днем и ночью. Засыпаю и думаю об этом, просыпаюсь и думаю об этом», — рассказал Путин на Форуме будущих технологий. Трансляцию форума вел телеканал «Россия 24». Российский лидер добавил, что иногда решение находится совершенно неожиданно.

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Президент России Владимир Путин поделился своим подходом к принятию конкретных решений. Он заявил, что его мысли постоянно заняты этими вопросами днем и ночью, даже когда он засыпает и просыпается. «Иногда спрашивают: „Как вы додумались до чего-то конкретного?“. Ответ очень простой: потому что я думаю об этом постоянно — днем и ночью. Засыпаю и думаю об этом, просыпаюсь и думаю об этом», — рассказал Путин на Форуме будущих технологий. Трансляцию форума вел телеканал «Россия 24». Российский лидер добавил, что иногда решение находится совершенно неожиданно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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