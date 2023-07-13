Путин рассказал, о чем думает перед сном

Обдумыванием конкретных решений я занимаюсь и днем, и ночью, заявил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин поделился своим подходом к принятию конкретных решений. Он заявил, что его мысли постоянно заняты этими вопросами днем и ночью, даже когда он засыпает и просыпается.
«Иногда спрашивают: „Как вы додумались до чего-то конкретного?“. Ответ очень простой: потому что я думаю об этом постоянно — днем и ночью. Засыпаю и думаю об этом, просыпаюсь и думаю об этом», — рассказал Путин на Форуме будущих технологий. Трансляцию форума вел телеканал «Россия 24». Российский лидер добавил, что иногда решение находится совершенно неожиданно.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.