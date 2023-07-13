Депутат Госдумы Хамзаев призвал заменить iPhone на отечественные гаджеты

13 июля 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Российские гаджеты должны быть полностью отечественной разработки, считает Бийсултан Хамзаев Фото: Илья Московец © URA.RU В России необходимо не отказываться от iPhone, а создать свой гаджет, состоящий полностью из отечественных разработок. С таким предложением в беседе с URA.RU выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. Ранее «Ростех» запретил использование техники Apple на всех своих предприятиях. Аналогичные требования планирует ввести Министерство цифрового развития РФ. Это исключит возможность пользоваться американскими гаджетами для служебной переписки. «Хотелось бы, конечно, иметь что-то свое, то, чем можно было бы пользоваться. Я сейчас не говорю, чтобы это было равным, мировым, супер-брендом. Хотелось бы, чтобы этот период был шансом и возможностью для кого-нибудь из российских производителей, которые сами смогли бы вырасти, сделать и дать нам какой-нибудь удобный гаджет или гаджеты, где была бы наша отечественная разработка от „А“ до „Я“ с дисплеями, микросхемами, с обеспечением. У нас крутые айтишники в целом. Нужно больше акцент сделать именно на нашу отечественную разработку, которая дала бы возможности для внутренней гордости, эстетики и удобства. На это уповаем. Об этом говорим. Но вы же знаете, что у нас каждый раз говорят — вот это отечественный планшет. Потом разбирают, а там все китайское. Я не умаляю разработчиков Китая, но если мы говорим про российские отечественные гаджеты, они должны быть российские», — объяснил Бийсултан Хамзаев. Депутат Госдумы отметил, что первым перейдет на гаджет полностью отечественной разработки и производства. «Если будут соответствующие хотя бы минимальным требованиям гаджеты, можете меня первым записать, кто на них перейдет. Пока, к сожалению, не могу это сделать, потому что этого нет. Хочу, верю и надеюсь», — подчеркнул Хамзаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России необходимо не отказываться от iPhone, а создать свой гаджет, состоящий полностью из отечественных разработок. С таким предложением в беседе с URA.RU выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. Ранее «Ростех» запретил использование техники Apple на всех своих предприятиях. Аналогичные требования планирует ввести Министерство цифрового развития РФ. Это исключит возможность пользоваться американскими гаджетами для служебной переписки. «Хотелось бы, конечно, иметь что-то свое, то, чем можно было бы пользоваться. Я сейчас не говорю, чтобы это было равным, мировым, супер-брендом. Хотелось бы, чтобы этот период был шансом и возможностью для кого-нибудь из российских производителей, которые сами смогли бы вырасти, сделать и дать нам какой-нибудь удобный гаджет или гаджеты, где была бы наша отечественная разработка от „А“ до „Я“ с дисплеями, микросхемами, с обеспечением. У нас крутые айтишники в целом. Нужно больше акцент сделать именно на нашу отечественную разработку, которая дала бы возможности для внутренней гордости, эстетики и удобства. На это уповаем. Об этом говорим. Но вы же знаете, что у нас каждый раз говорят — вот это отечественный планшет. Потом разбирают, а там все китайское. Я не умаляю разработчиков Китая, но если мы говорим про российские отечественные гаджеты, они должны быть российские», — объяснил Бийсултан Хамзаев. Депутат Госдумы отметил, что первым перейдет на гаджет полностью отечественной разработки и производства. «Если будут соответствующие хотя бы минимальным требованиям гаджеты, можете меня первым записать, кто на них перейдет. Пока, к сожалению, не могу это сделать, потому что этого нет. Хочу, верю и надеюсь», — подчеркнул Хамзаев.