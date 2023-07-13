Путин назвал Москву одним из лучших городов мира

Москва является одним из лучших мегаполисов в мире по многим показателям. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.
«Москва получила признание как один из ведущих мегаполисов мира по многим критериям, согласно компетентным экспертным оценкам. Так оно и есть», — передает слова Владимира Путина РИА Новости.
Президент добавил, что город активно решает проблемы транспорта. Путин отметил значимые изменения в транспортной инфраструктуре Москвы, которые стали возможными благодаря применению современных технологий.
Он отметил, что, хоть всегда есть возможность критиковать работу властей, движение города к достижению максимальных результатов для своих жителей и гостей столицы очевидно. Таким образом, президент подчеркнул успехи Москвы и ее стремление к дальнейшему развитию.
Ранее на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге были объявлены результаты рейтинга эффективности реализации промышленной политики в регионах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город занял первое место в этом рейтинге, передают «Дни.ру».
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