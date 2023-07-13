Путин заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности для Украины

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Выступление Владимира Путина на Форуме будущих технологий. Москва, путин владимир
Россия готова обсуждать с Украиной гарантии безопасности на взаимной основе, заявил Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы не против обсуждения гарантий безопасности Украине», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». При этом глава государства добавил, что это произойдет при условии соблюдения гарантий безопасности России. Владимир Путин подчеркнул, что все страны имеют право на обеспечение своей безопасности, однако это не должно приводить к ухудшению безопасности других государств.

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Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы не против обсуждения гарантий безопасности Украине», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». При этом глава государства добавил, что это произойдет при условии соблюдения гарантий безопасности России. Владимир Путин подчеркнул, что все страны имеют право на обеспечение своей безопасности, однако это не должно приводить к ухудшению безопасности других государств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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