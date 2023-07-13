В Екатеринбурге впервые за 23 года прошел международный футбольный матч. Фото

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Чемпионат России 2017-18. 5 тур. ФК Урал - ФК Зенит. Екатеринбург, фк урал, вип ложа
Уральцы оказались сильнее своих оппонентов из Узбекистана Фото:

Футбольный клуб «Урал» впервые за 23 года провел международный матч в Екатеринбурге. На поле бывшего «Центрального стадиона» команда сыграла с узбекским «Нефтчи». Матч закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Голы в матче забивали новички «Урала» Тимур Аюпов и Гилерме Шеттине, а также нападающий Алексей Каштанов. Матч, который носил статус товарищеского, посетили 11111 зрителей.

Следующий свой матч «Урал» проведет уже в рамках «Российской Премьер-лиги» 22 июля в Екатеринбурге. Соперником будет московский ЦСКА.

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Футбольный клуб «Урал» впервые за 23 года провел международный матч в Екатеринбурге. На поле бывшего «Центрального стадиона» команда сыграла с узбекским «Нефтчи». Матч закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Голы в матче забивали новички «Урала» Тимур Аюпов и Гилерме Шеттине, а также нападающий Алексей Каштанов. Матч, который носил статус товарищеского, посетили 11111 зрителей. Следующий свой матч «Урал» проведет уже в рамках «Российской Премьер-лиги» 22 июля в Екатеринбурге. Соперником будет московский ЦСКА.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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