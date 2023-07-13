Уральцы оказались сильнее своих оппонентов из Узбекистана
Футбольный клуб «Урал» впервые за 23 года провел международный матч в Екатеринбурге. На поле бывшего «Центрального стадиона» команда сыграла с узбекским «Нефтчи». Матч закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Голы в матче забивали новички «Урала» Тимур Аюпов и Гилерме Шеттине, а также нападающий Алексей Каштанов. Матч, который носил статус товарищеского, посетили 11111 зрителей.
Следующий свой матч «Урал» проведет уже в рамках «Российской Премьер-лиги» 22 июля в Екатеринбурге. Соперником будет московский ЦСКА.
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