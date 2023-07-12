12 июля 2023

Губернатор Комарова обратилась к Шойгу ради спасения бойцов из ХМАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Губернатор ХМАО Комарова попросила министра обороны Шойгу обеспечить безопасность югорских бойцов в зоне СВО Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила министра обороны РФ Сергея Шойгу вмешаться ситуацию с неуставными отношениями, на которые жаловались родственники югорских бойцов в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правительству округа.

«На связь с Комаровой вышел ревизор, которого она отправляла с проверкой в одну из воинских частей, где служат югорчане. Родственники бойцов пожаловались на жестокость командования и ряд других проблем, и частично информация подтвердилась. Комарова попросила Шойгу разобраться в ситуации», — сообщает инсайдер.

По данным источника, по возвращении ревизора Комарова планирует встретиться с ним лично и уточнить подробности. «Тем не менее, письмо в Минобороны с просьбой обеспечить безопасность военнослужащих уже отправлено», — резюмирует инсайдер.

Журналист агентства направил запросы в Минобороны РФ и департамент внутренней политики ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU сообщало об отправке ревизора губернатора в зону боевого соприкосновения. Родственники бойцов обвинили командование в том, что командира, проявлявшего жестокость, на самом деле не уволили, а просто сменили ему позывной.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила министра обороны РФ Сергея Шойгу вмешаться ситуацию с неуставными отношениями, на которые жаловались родственники югорских бойцов в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правительству округа. «На связь с Комаровой вышел ревизор, которого она отправляла с проверкой в одну из воинских частей, где служат югорчане. Родственники бойцов пожаловались на жестокость командования и ряд других проблем, и частично информация подтвердилась. Комарова попросила Шойгу разобраться в ситуации», — сообщает инсайдер. По данным источника, по возвращении ревизора Комарова планирует встретиться с ним лично и уточнить подробности. «Тем не менее, письмо в Минобороны с просьбой обеспечить безопасность военнослужащих уже отправлено», — резюмирует инсайдер. Журналист агентства направил запросы в Минобороны РФ и департамент внутренней политики ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU сообщало об отправке ревизора губернатора в зону боевого соприкосновения. Родственники бойцов обвинили командование в том, что командира, проявлявшего жестокость, на самом деле не уволили, а просто сменили ему позывной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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