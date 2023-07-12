Губернатор ХМАО Комарова попросила министра обороны Шойгу обеспечить безопасность югорских бойцов в зоне СВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова попросила министра обороны РФ Сергея Шойгу вмешаться ситуацию с неуставными отношениями, на которые жаловались родственники югорских бойцов в зоне СВО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правительству округа.

«На связь с Комаровой вышел ревизор, которого она отправляла с проверкой в одну из воинских частей, где служат югорчане. Родственники бойцов пожаловались на жестокость командования и ряд других проблем, и частично информация подтвердилась. Комарова попросила Шойгу разобраться в ситуации», — сообщает инсайдер.

По данным источника, по возвращении ревизора Комарова планирует встретиться с ним лично и уточнить подробности. «Тем не менее, письмо в Минобороны с просьбой обеспечить безопасность военнослужащих уже отправлено», — резюмирует инсайдер.

Журналист агентства направил запросы в Минобороны РФ и департамент внутренней политики ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU сообщало об отправке ревизора губернатора в зону боевого соприкосновения. Родственники бойцов обвинили командование в том, что командира, проявлявшего жестокость, на самом деле не уволили, а просто сменили ему позывной.