Депутат «Единой России» заставил власти Хакассии разобраться с давней проблемой жителей

Депутат «Единой России» Сокол сподвиг власти Хакассии решить проблему с оператором ТКО

13 июля 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы помог решить проблему с оператором по утилизации ТКО в Хакассии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти республики Хакассия расторгли договор с компанией «Аэросити-2000», которая занималась утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО). Это произошло после вмешательства депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сокола. На протяжении нескольких лет жители жаловались на оператора за необоснованный рост тарифов за свои услуги. «Претензии к работе регионального оператора возникли [у жителей региона] не сегодня и даже не вчера. <…> Благодаря работе депутата Госдумы Сергея Сокола, его настойчивости и пониманию задач, требующих решения, власти Хакасии начать делать хоть что-то в отношении регионального оператора [„Аэросити-2000“]», — подчеркнул исполняющий обязанности главы Ширинского района Сергей Зайцев. Его слова приводит новостное агентство республики «Пульс Хакассии». Процедура расторжения договора с оператором начнется в ближайшее время и будет завершена к 1 августа. Претензии местных жителей в адрес компании копились на протяжении нескольких лет. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Республике Хакасия проводило проверку в 2020 году и уже тогда выявило необоснованное повышение цен на тарифы. Депутат Сергей Сокол подчеркнул, что в тот момент власти никаких действий по этому поводу не предпринимали. Решение правительства региона разрешить ситуацию в настоящий момент Сокол связывает с предстоящими выборами. «Я вижу в этом лихорадочное и судорожное желание действующей власти сделать все, чтобы понравиться избирателям перед выборами», — подчеркнул он. Проблемы с оператором отмечали и другие главы районов в Хакассии. Ранее Сокол потребовал от главы Хакасии поднять зарплаты учителям. Если этого не произойдет, депутат пообещал направить письмо на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова с жалобой на правительство региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти республики Хакассия расторгли договор с компанией «Аэросити-2000», которая занималась утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО). Это произошло после вмешательства депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Сокола. На протяжении нескольких лет жители жаловались на оператора за необоснованный рост тарифов за свои услуги. «Претензии к работе регионального оператора возникли [у жителей региона] не сегодня и даже не вчера. <…> Благодаря работе депутата Госдумы Сергея Сокола, его настойчивости и пониманию задач, требующих решения, власти Хакасии начать делать хоть что-то в отношении регионального оператора [„Аэросити-2000“]», — подчеркнул исполняющий обязанности главы Ширинского района Сергей Зайцев. Его слова приводит новостное агентство республики «Пульс Хакассии». Процедура расторжения договора с оператором начнется в ближайшее время и будет завершена к 1 августа. Претензии местных жителей в адрес компании копились на протяжении нескольких лет. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Республике Хакасия проводило проверку в 2020 году и уже тогда выявило необоснованное повышение цен на тарифы. Депутат Сергей Сокол подчеркнул, что в тот момент власти никаких действий по этому поводу не предпринимали. Решение правительства региона разрешить ситуацию в настоящий момент Сокол связывает с предстоящими выборами. «Я вижу в этом лихорадочное и судорожное желание действующей власти сделать все, чтобы понравиться избирателям перед выборами», — подчеркнул он. Проблемы с оператором отмечали и другие главы районов в Хакассии. Ранее Сокол потребовал от главы Хакасии поднять зарплаты учителям. Если этого не произойдет, депутат пообещал направить письмо на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова с жалобой на правительство региона.