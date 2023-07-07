В Госдуме поставили ультиматум властям Хакасии из-за зарплат педагогов

Депутат ГД Сергей Сокол пригрозил отправить жалобу на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова (на фото) Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сокол пообещал отправить письмо на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова с жалобой на правительство Хакасии, если губернатор региона Валентин Коновалов не исправит ситуацию с падением зарплат учителям в республике в течение трех дней. Данный ультиматум депутат разместил в своем telegram-канале.

«Подготовил письмо на имя Генерального прокурора РФ Игоря Викторовича Краснова. Если правительство региона продолжит делать вид, что этот вопрос его не касается, направлю письмо в Генеральную прокуратуру и пеняйте на себя. <…> Остается три дня! Время пошло», — написал Сергей Сокол.

Он подчеркнул, что на адрес губернатора Коновалова ежедневно поступают десятки сообщений по поводу упавших зарплат учителей. Соответствующие материалы также были размещены в СМИ. Сокол подчеркнул, что несмотря на это, никаких выводов по этому поводу правительство Хакасии не сделало. При этом ранее Коновалов обещал провести кадровые перестановки в региональном министерстве образования, но вместо этого обвинил директоров школ в неравномерном распределении средств.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что по результатам за 2022 год Хакасия не смогла снизить уровень бедности. Республика не выполнила соответствующий план национального развития.

Сергей Сокол пригрозил отправить письмо на имя Генпрокурора РФ Игоря Краснова с жалобой на правительство Хакасии Скрин: telegram-канал Сергея Сокола