Курганские депутаты хотят изменить норму вылова после массовой гибели рыбы. Фото

14 июля 2023 в 05:52 Размер текста - 17 +

На территории региона действуют установленные лимиты на вылов рыбы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Курганской области депутаты от фракции ЛДПР вновь задумались об увеличении лимитов на вылов рыбы в водоемах региона. Поводом для этого послужила массовая гибель рыбы. «Вся рыба погибла, и это произошло из-за перенасыщенности водоемов, а также высокой температуры воздуха в последние недели. На озере в Частоозерском округе всплыл карась. По нашим законам суточная норма вылова карася составляет 10 килограмм. <…> Карась всплывает тоннами, в этом я ничего хорошего не вижу, не видят также и рыбаки», — пояснил свою позицию координатор местного отделения партии Андрей Еловский. Видео визита на озеро выложено в группе «ЛДПР Курган и Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». По словам депутата курганской облдумы Ольги Дружининой, департамент АПК региона и рыбнадзор поддерживают инициативу по увеличение размера вылова. Для этого необходимо внести изменения в правила о рыболовстве. Уже сейчас подготовлено соответствующее обращение на имя представителя от ЛДПР в Госдуме РФ. Массовый мор рыбы зафиксирован сразу в нескольких территориях. Об этом сообщали жители Юргамышского, Частоозерского и Лебяжьевского округа. Под угрозой также проведение курганского гастрономического фестиваля «День сырка». Мертвая рыба всплывает на поверхность водоемов Фото: группа VK «ЛДПР Курган и Курганская область»

В Курганской области депутаты от фракции ЛДПР вновь задумались об увеличении лимитов на вылов рыбы в водоемах региона. Поводом для этого послужила массовая гибель рыбы. «Вся рыба погибла, и это произошло из-за перенасыщенности водоемов, а также высокой температуры воздуха в последние недели. На озере в Частоозерском округе всплыл карась. По нашим законам суточная норма вылова карася составляет 10 килограмм. <…> Карась всплывает тоннами, в этом я ничего хорошего не вижу, не видят также и рыбаки», — пояснил свою позицию координатор местного отделения партии Андрей Еловский. Видео визита на озеро выложено в группе «ЛДПР Курган и Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». По словам депутата курганской облдумы Ольги Дружининой, департамент АПК региона и рыбнадзор поддерживают инициативу по увеличение размера вылова. Для этого необходимо внести изменения в правила о рыболовстве. Уже сейчас подготовлено соответствующее обращение на имя представителя от ЛДПР в Госдуме РФ. Массовый мор рыбы зафиксирован сразу в нескольких территориях. Об этом сообщали жители Юргамышского, Частоозерского и Лебяжьевского округа. Под угрозой также проведение курганского гастрономического фестиваля «День сырка».