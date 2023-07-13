13 июля 2023
12 июля 2023

Курганские депутаты хотят изменить норму вылова после массовой гибели рыбы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыба. Заболотье. Тюменская область, рыбак, щука, карась, рыба, рыболовство, заболотье
На территории региона действуют установленные лимиты на вылов рыбы Фото:

В Курганской области депутаты от фракции ЛДПР вновь задумались об увеличении лимитов на вылов рыбы в водоемах региона. Поводом для этого послужила массовая гибель рыбы.

«Вся рыба погибла, и это произошло из-за перенасыщенности водоемов, а также высокой температуры воздуха в последние недели. На озере в Частоозерском округе всплыл карась. По нашим законам суточная норма вылова карася составляет 10 килограмм. <…> Карась всплывает тоннами, в этом я ничего хорошего не вижу, не видят также и рыбаки», — пояснил свою позицию координатор местного отделения партии Андрей Еловский. Видео визита на озеро выложено в группе «ЛДПР Курган и Курганская область» в соцсети «ВКонтакте».

По словам депутата курганской облдумы Ольги Дружининой, департамент АПК региона и рыбнадзор поддерживают инициативу по увеличение размера вылова. Для этого необходимо внести изменения в правила о рыболовстве. Уже сейчас подготовлено соответствующее обращение на имя представителя от ЛДПР в Госдуме РФ.

Массовый мор рыбы зафиксирован сразу в нескольких территориях. Об этом сообщали жители Юргамышского, Частоозерского и Лебяжьевского округа. Под угрозой также проведение курганского гастрономического фестиваля «День сырка».

Мертвая рыба всплывает на поверхность водоемов
Мертвая рыба всплывает на поверхность водоемов
Фото:

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В Курганской области депутаты от фракции ЛДПР вновь задумались об увеличении лимитов на вылов рыбы в водоемах региона. Поводом для этого послужила массовая гибель рыбы. «Вся рыба погибла, и это произошло из-за перенасыщенности водоемов, а также высокой температуры воздуха в последние недели. На озере в Частоозерском округе всплыл карась. По нашим законам суточная норма вылова карася составляет 10 килограмм. <…> Карась всплывает тоннами, в этом я ничего хорошего не вижу, не видят также и рыбаки», — пояснил свою позицию координатор местного отделения партии Андрей Еловский. Видео визита на озеро выложено в группе «ЛДПР Курган и Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». По словам депутата курганской облдумы Ольги Дружининой, департамент АПК региона и рыбнадзор поддерживают инициативу по увеличение размера вылова. Для этого необходимо внести изменения в правила о рыболовстве. Уже сейчас подготовлено соответствующее обращение на имя представителя от ЛДПР в Госдуме РФ. Массовый мор рыбы зафиксирован сразу в нескольких территориях. Об этом сообщали жители Юргамышского, Частоозерского и Лебяжьевского округа. Под угрозой также проведение курганского гастрономического фестиваля «День сырка».
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© Служба новостей «URA.RU»
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