13 июля 2023
12 июля 2023

Курганский гастрофест «День сырка» оказался под угрозой из-за массовой гибели рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через реку Сысерть. Свердловская область, поселок Луч, рыба, грязная вода, мертвая рыба, экология
В Курганской области отмечается мор рыбы Фото:

Запланированный гастрономический фестиваль «День сырка» оказался под угрозой из-за массовой гибели рыбы в водоемах Курганской области. По словам местных жителей, такая картина наблюдается в нескольких округах региона.

«В Юргамышском округе рыба дохнет, дышать невозможно. Многие жители откликнулись на просьбу помочь в очистке озера, но рыбы очень много», — передают подписчики telegram-канала ГТРК «Курган». С точно такой же ситуацией столкнулись проживающие в Частоозерском и Лебяжьевском округах. Под угрозой проведение курганского фестиваля «День сырка». Аномально жаркая погода может навредить пеляди, которая относится к сиговым видам рыб и любит холод, отмечают эксперты.

По словам главы отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского теруправления Росрыболовства Алексея Коева, заморы происходят из-за погоды, водоемы мелеют. «Если периоды высоких температур будут повторяться, то зимой почти высохшие озера промерзнут», — подчеркивает он.

В конце апреля берег озера Желтяк завалило мертвой рыбой. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

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Запланированный гастрономический фестиваль «День сырка» оказался под угрозой из-за массовой гибели рыбы в водоемах Курганской области. По словам местных жителей, такая картина наблюдается в нескольких округах региона. «В Юргамышском округе рыба дохнет, дышать невозможно. Многие жители откликнулись на просьбу помочь в очистке озера, но рыбы очень много», — передают подписчики telegram-канала ГТРК «Курган». С точно такой же ситуацией столкнулись проживающие в Частоозерском и Лебяжьевском округах. Под угрозой проведение курганского фестиваля «День сырка». Аномально жаркая погода может навредить пеляди, которая относится к сиговым видам рыб и любит холод, отмечают эксперты. По словам главы отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского теруправления Росрыболовства Алексея Коева, заморы происходят из-за погоды, водоемы мелеют. «Если периоды высоких температур будут повторяться, то зимой почти высохшие озера промерзнут», — подчеркивает он. В конце апреля берег озера Желтяк завалило мертвой рыбой. Об этом URA.RU рассказали местные жители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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