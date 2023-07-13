Курганский гастрофест «День сырка» оказался под угрозой из-за массовой гибели рыбы

Запланированный гастрономический фестиваль «День сырка» оказался под угрозой из-за массовой гибели рыбы в водоемах Курганской области. По словам местных жителей, такая картина наблюдается в нескольких округах региона.
«В Юргамышском округе рыба дохнет, дышать невозможно. Многие жители откликнулись на просьбу помочь в очистке озера, но рыбы очень много», — передают подписчики telegram-канала ГТРК «Курган». С точно такой же ситуацией столкнулись проживающие в Частоозерском и Лебяжьевском округах. Под угрозой проведение курганского фестиваля «День сырка». Аномально жаркая погода может навредить пеляди, которая относится к сиговым видам рыб и любит холод, отмечают эксперты.
По словам главы отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского теруправления Росрыболовства Алексея Коева, заморы происходят из-за погоды, водоемы мелеют. «Если периоды высоких температур будут повторяться, то зимой почти высохшие озера промерзнут», — подчеркивает он.
В конце апреля берег озера Желтяк завалило мертвой рыбой. Об этом URA.RU рассказали местные жители.
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