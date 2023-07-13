Microsoft сменит основной шрифт впервые за 16 лет. Скрин 14 июля 2023 в 07:29 Размер текста - 17 + О смене основного шрифта Microsoft объявила еще в 2021 году Фото: JUSTIN LANE/TASS Компания Microsoft впервые за 16 лет заменит основной шрифт Calibri на Aptos в своем пакете приложений Office. Об этом сообщил главный менеджер по дизайну программ из этого пакета Си Дэниэлс. «Сегодня мы начинаем заключительную фазу этого серьезного изменения, когда Aptos начнет появляться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel для сотен миллионов пользователей», — заявил Си Дэниэлс на платформе Medium . Уточняется, что новый шрифт скоро будет доступен для скачивания. Также пользователи смогут самостоятельно настроить шрифт по умолчанию. Calibri был основным шрифтом с 2007 года, до него по умолчанию использовался Times New Roman. О намерении поменять шрифт Microsoft объявила еще в 2021 году. Скриншот: компания Microsoft. https://medium.com/microsoft-design/beyond-calibri-finding-the-next-microsoft-365-default-font-5ef83f028be2 Компания Microsoft впервые за 16 лет заменит основной шрифт Calibri на Aptos в своем пакете приложений Office. Об этом сообщил главный менеджер по дизайну программ из этого пакета Си Дэниэлс. «Сегодня мы начинаем заключительную фазу этого серьезного изменения, когда Aptos начнет появляться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel для сотен миллионов пользователей», — заявил Си Дэниэлс на платформе Medium. Уточняется, что новый шрифт скоро будет доступен для скачивания. Также пользователи смогут самостоятельно настроить шрифт по умолчанию. Calibri был основным шрифтом с 2007 года, до него по умолчанию использовался Times New Roman. О намерении поменять шрифт Microsoft объявила еще в 2021 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям