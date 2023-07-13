13 июля 2023

Microsoft сменит основной шрифт впервые за 16 лет. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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О смене основного шрифта Microsoft объявила еще в 2021 году Фото:

Компания Microsoft впервые за 16 лет заменит основной шрифт Calibri на Aptos в своем пакете приложений Office. Об этом сообщил главный менеджер по дизайну программ из этого пакета Си Дэниэлс.

«Сегодня мы начинаем заключительную фазу этого серьезного изменения, когда Aptos начнет появляться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel для сотен миллионов пользователей», — заявил Си Дэниэлс на платформе Medium.

Уточняется, что новый шрифт скоро будет доступен для скачивания. Также пользователи смогут самостоятельно настроить шрифт по умолчанию.

Calibri был основным шрифтом с 2007 года, до него по умолчанию использовался Times New Roman. О намерении поменять шрифт Microsoft объявила еще в 2021 году.

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Компания Microsoft впервые за 16 лет заменит основной шрифт Calibri на Aptos в своем пакете приложений Office. Об этом сообщил главный менеджер по дизайну программ из этого пакета Си Дэниэлс. «Сегодня мы начинаем заключительную фазу этого серьезного изменения, когда Aptos начнет появляться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel для сотен миллионов пользователей», — заявил Си Дэниэлс на платформе Medium. Уточняется, что новый шрифт скоро будет доступен для скачивания. Также пользователи смогут самостоятельно настроить шрифт по умолчанию. Calibri был основным шрифтом с 2007 года, до него по умолчанию использовался Times New Roman. О намерении поменять шрифт Microsoft объявила еще в 2021 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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