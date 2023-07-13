Александр Петерман записал интервью в преддверии сложных для властей выборов в гордуму Нижневартовска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) глава корпорации «Славтэк» — бизнесмен с бэкграундом из девяностых Александр Петерман — начал открытую пиар-кампанию в преддверии сложных для Нижневартовска выборов в гордуму. Выдвинув одного своего протеже, он готовит другого — оппозиционного блогера к участию в избирательной кампании. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Петерман, с которым приходится считаться уже четвертому мэру Нижневартовска, продолжает оставаться непотопляемым и предпочитает расшатывать повестку, используя хорошо ему известные болевые точки города. При этом, сам бизнесмен баллотироваться в гордуму не планирует, но своим выходом из политического сумрака поддерживает выдвиженцев от корпорации. Его креатура Сергей Целищев (директор стрелкового клуба, входящего в структуру корпорации „Славтэк“ — прим. URA.RU), который планирует принять участие в выборах от „Партии пенсионеров“, может оказаться не последним пропетермановским кандидатом — предложение пойти на выборы всерьез рассматривает известная в Нижневартовске критикой властей автор оппозиционного блога „Дорогая Айгуль“ — Айгуль Хисматова», — поделился инсайдер.

Выдвинув своего протеже Целищева от «Партии Пенсионеров», бизнесмен засветился в анонсе интервью в блоге Хисматовой. В нем Петерман намекнул на неспособность чиновников организоваться даже в тяжелые для страны времена СВО, упрекнул их во вредительстве и традиционно негативно высказался о представителях власти.

Блогер в беседе с журналистом URA.RU прокомментировала, что рассматривает возможность своего участия в выборной кампании. «Но пока этот вопрос еще не решен, и сроки еще вполне позволяют хорошо все обдумать», — сообщила Хисматова.

Ранее URA.RU писало о том, что «Партия пенсионеров» выдвинула Целищева в качестве кандидата на довыборы в гордуму Нижневартовска. Он станет основным конкурентом единоросса Руслана Куштанова, известного тем, что он тренирует олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева. Мандат в думе освободился после внезапной смерти 47-летнего депутата от ЕР Андрея Лицука.