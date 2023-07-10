Ставленника Петермана выдвинули на довыборы в гордуму Нижневартовска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО «Партия пенсионеров» выдвинула креатуру бизнесмена с бэкграундом из 90-х Александра Петермана на довыборы в гордуму Нижневартовска. Его протеже Сергей Целищев, возглавляющий стрелковый клуб «Северный десант» (входит в структуру корпорации «Славтэк», подконтрольной Петерману), станет основным конкурентом единоросса Руслана Куштанова, тренера олимпийского чемпиона по боксу Альберта Батыргазиева, сообщает источник URA.RU в политическом истеблишменте города.

«„Партия пенсионеров“ выдвинула ставленника Петермана на довыборы в гордуму Нижневартовска по избирательному участку №2. Целищев, возглавляющий стрелковый клуб „Северный десант“ (входит в структуру корпорации „Славтэк“, подконтрольной олигарху), станет основным конкурентом единоросса Куштанова, тренера олимпийского чемпиона по боксу. Шансы пройти у Целищева достаточно неплохие. Без привлечения админресурса Куштанов, не пользующийся в городе популярностью и упустивший возможность обойти избирательный округ и заручиться поддержкой вартовчан до начала дачного сезона, не сможет выиграть выборы», — рассказал инсайдер.

Глава югорского отделения партии Владимир Зиновьев подтвердил выдвижение кандидата. «Целищев — действующий эксперт ОНФ, примелькавшийся в городе и критикующий непопулярные решения власти — громкие скандалы с расселением, недостроенные школы и проблемы инвалидов. Я думаю, нас ждут интересные выборы», — прокомментировал Зиновьев.

Ранее URA.RU писало о том, что Петерман дал поручение устранить конкурентов Целищева подконтрольным ресурсам. В блоге «Дорогая Айгуль 2.0» Куштанова попытались уличить в связях с криминалом, а его жене припомнили условный срок за грабеж, который она получила в 15 лет.