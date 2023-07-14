Разведка США констатировала провал наступления Украины

Начальник разведки Пентагона Кирххофер: оружие Запада не поможет ВСУ прорваться в наступлении

Даже западное оружие не поможет ВСУ прорваться в наступлении, сказал Джон Кирххофер Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины не смогут прорвать российскую оборону при наступлении даже с помощью западного оружия. Об этом заявил начальник штаба Разведывательного управления Минобороны США Джон Кирххофер.

Начальник разведки Пентагона заявил, что мощное вооружение, предоставленное Киеву Западом, не поможет добиться больших успехов в наступлении. «Ни одно из них [вооружений], к сожалению, не является святым Граалем <…>, который позволит им [украинцам] прорваться», — заявил Джон Кирххофер. Его слова приводит Bloomberg. Кроме того, он заявил, что конфликт России и Украины зашел в тупик.

ВСУ начали наступление 4 июня. За все время попыток прорвать российскую оборону, Киеву так и не удалось добиться успехов. Позже в западных СМИ начали писать, что после провала украинской операции президенту страны Владимиру Зеленскому придется вступить в переговоры с Россией, пишет деловое издание «Взгляд».