SHOT: БПЛА взорвался в нескольких километрах от Курской АЭС

В результате падения дрона частично повредился жилой дом, заявил Роман СтаровойтФото: NIDS/NATO Multimedia Library
В городе Курчатове беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался в четырех километрах от Курской АЭС. Об этом написали в telegram-канале SHOT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией
«Сбитый в Курчатове дрон взорвался всего в четырех километрах от Курской АЭС», — написали в telegram-канале. Уточняется, что около предприятия упал дрон-камикадзе беспилотного типа.
Информацию о падении БПЛА вскоре подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем telegram-канале. По его словам, в результате инцидента, частично был поврежден дом. Глава региона подчеркнул, что критически важные объекты не пострадали.
В ночь на 14 июля прогремели взрывы в Курчатове и Воронеже. По словам воронежского губернатора Александра Гусева, российская противовоздушная оборона уничтожила три беспилотника.
В городе Курчатове беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался в четырех километрах от Курской АЭС. Об этом написали в telegram-канале SHOT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией «Сбитый в Курчатове дрон взорвался всего в четырех километрах от Курской АЭС», — написали в telegram-канале. Уточняется, что около предприятия упал дрон-камикадзе беспилотного типа. Информацию о падении БПЛА вскоре подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем telegram-канале. По его словам, в результате инцидента, частично был поврежден дом. Глава региона подчеркнул, что критически важные объекты не пострадали. В ночь на 14 июля прогремели взрывы в Курчатове и Воронеже. По словам воронежского губернатора Александра Гусева, российская противовоздушная оборона уничтожила три беспилотника.