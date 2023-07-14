SHOT: БПЛА взорвался в нескольких километрах от Курской АЭС

В результате падения дрона частично повредился жилой дом, заявил Роман Старовойт Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

В городе Курчатове беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался в четырех километрах от Курской АЭС. Об этом написали в telegram-канале SHOT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией

«Сбитый в Курчатове дрон взорвался всего в четырех километрах от Курской АЭС», — написали в telegram-канале. Уточняется, что около предприятия упал дрон-камикадзе беспилотного типа.

Информацию о падении БПЛА вскоре подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем telegram-канале . По его словам, в результате инцидента, частично был поврежден дом. Глава региона подчеркнул, что критически важные объекты не пострадали.

В ночь на 14 июля прогремели взрывы в Курчатове и Воронеже. По словам воронежского губернатора Александра Гусева, российская противовоздушная оборона уничтожила три беспилотника.