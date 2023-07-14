SHOT: БПЛА взорвался в нескольких километрах от Курской АЭС

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В результате падения дрона частично повредился жилой дом, заявил Роман Старовойт Фото:

В городе Курчатове беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался в четырех километрах от Курской АЭС. Об этом написали в telegram-канале SHOT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией

«Сбитый в Курчатове дрон взорвался всего в четырех километрах от Курской АЭС», — написали в telegram-канале. Уточняется, что около предприятия упал дрон-камикадзе беспилотного типа.

Информацию о падении БПЛА вскоре подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем telegram-канале. По его словам, в результате инцидента, частично был поврежден дом. Глава региона подчеркнул, что критически важные объекты не пострадали.

В ночь на 14 июля прогремели взрывы в Курчатове и Воронеже. По словам воронежского губернатора Александра Гусева, российская противовоздушная оборона уничтожила три беспилотника.

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В городе Курчатове беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался в четырех километрах от Курской АЭС. Об этом написали в telegram-канале SHOT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией «Сбитый в Курчатове дрон взорвался всего в четырех километрах от Курской АЭС», — написали в telegram-канале. Уточняется, что около предприятия упал дрон-камикадзе беспилотного типа. Информацию о падении БПЛА вскоре подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем telegram-канале. По его словам, в результате инцидента, частично был поврежден дом. Глава региона подчеркнул, что критически важные объекты не пострадали. В ночь на 14 июля прогремели взрывы в Курчатове и Воронеже. По словам воронежского губернатора Александра Гусева, российская противовоздушная оборона уничтожила три беспилотника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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