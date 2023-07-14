Воронежский губернатор сообщил о ночной атаке беспилотников на регион

В ночь с 13 на 14 июля российская противовоздушная оборона уничтожила три беспилотника. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА», — написал Алесандр Гусев в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.
Ранее СМИ сообщили, что ночью в Воронеже прогремели взрывы. В мэрии заявили, что ситуация в городе остается спокойной и не требует въезда службы спасения на территорию, передает телеканал 360.
В ночь с 13 на 14 июля российская противовоздушная оборона уничтожила три беспилотника. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. «Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА», — написал Алесандр Гусев в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Ранее СМИ сообщили, что ночью в Воронеже прогремели взрывы. В мэрии заявили, что ситуация в городе остается спокойной и не требует въезда службы спасения на территорию, передает телеканал 360.