Воронежский губернатор сообщил о ночной атаке беспилотников на регион

Российская ПВО сбила беспилотники в Воронеже Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU

В ночь с 13 на 14 июля российская противовоздушная оборона уничтожила три беспилотника. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА», — написал Алесандр Гусев в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Ранее СМИ сообщили, что ночью в Воронеже прогремели взрывы. В мэрии заявили, что ситуация в городе остается спокойной и не требует въезда службы спасения на территорию, передает телеканал 360.