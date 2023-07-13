Мэрия Челябинска разрешила изменить проект храма на Комсомольском проспекте

Был уменьшен коэффициент застройки в месте, где построят храм Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мэрия Челябинска одобрила изменения в проекте нового храма на Комсомольском проспекте, который возведут вместо ТРК. Коэффициент застройки в месте строительства больше, чем требуется для возведения культового учреждения, поэтому он будет вдвое уменьшен, сообщается на сайте мэрии.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство православного храма) на земельном участке в территориальной зоне торгово-развлекательных комплексов с минимальным коэффициентом застройки — 0,21 на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского в Курчатовском районе города Челябинска», — сообщается в документации.

На публичных слушаниях, которые прошли в Доме архитектора 29 июня, присутствовало много прихожан храма, а также жителей близлежащих домов. Большинство высказалось за строительство церкви на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского, на месте автостоянки, поскольку подобных учреждений на территории не хватает. Участники слушаний говорили о том, что в районе проживают как обычные прихожане, так и маломобильные граждане, причем их немало, им важно присутствие храма рядом с домом. Но были и возражающие, одни предлагали на месте церкви построить сквер, другие беспокоились по поводу звона колоколов и шума машин во время строительства. В результате вопрос был вынесен на рассмотрение комиссии, где и был одобрен.

Ранее было решено построить храм на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского вместо торгово-развлекательного комплекса. На территории возведут три объекта — храм в византийском стиле, двухэтажный причтовый дом, где будут проживать священнослужители, и иконную лавку. Культовый объект одновременно смогут посещать 250 прихожан. Планируется, что это будет приход челябинского храма Иерусалимской иконы Божией Матери.

Храм построят в византийском стиле Фото: эскиз предоставлен настоятелем храма, отцом Евгением

Храм построят вместо торгово-развлекательного комплекса Скрин: публичная кадастровая карта