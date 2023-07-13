Мэр Кургана попросила родителей не сдавать деньги на ремонт школ

14 июля 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Мэр Кургана Елена Ситникова сообщила, что власти выделяют деньги на ремонт школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Кургана Елена Ситникова попросила родителей не сдавать деньги на ремонт школ. Об этом стало известно из прямого эфира группы Центра управления регионом Курганской области в соцсети «ВКонтакте».



«На следующий год также порядка 10 школ попадает под комплексный капитальный ремонт. Поэтому, уважаемые родители, не надо тратить свои деньги и абсолютно точно вам в школе сказали. Не надо сбрасываться и собираться», — говорила Ситникова в прямом эфире.



Мэр добавила, что по программе капитального ремонта в текущем году ремонтируется 10 школ. Также в городе работает программа капитального ремонта объектов социальной сферы. Во время ремонта школы благоустраивают, ограждают, ремонтируют снаружи и внутри.



Ранее URA.RU писало, что мэрию в Курганской области обязали выделить деньги на ремонт детсада. У здания была повреждена крыша, а потолок и стены поражены грибком.

Мэр Кургана Елена Ситникова попросила родителей не сдавать деньги на ремонт школ. Об этом стало известно из прямого эфира группы Центра управления регионом Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «На следующий год также порядка 10 школ попадает под комплексный капитальный ремонт. Поэтому, уважаемые родители, не надо тратить свои деньги и абсолютно точно вам в школе сказали. Не надо сбрасываться и собираться», — говорила Ситникова в прямом эфире. Мэр добавила, что по программе капитального ремонта в текущем году ремонтируется 10 школ. Также в городе работает программа капитального ремонта объектов социальной сферы. Во время ремонта школы благоустраивают, ограждают, ремонтируют снаружи и внутри. Ранее URA.RU писало, что мэрию в Курганской области обязали выделить деньги на ремонт детсада. У здания была повреждена крыша, а потолок и стены поражены грибком.