13 июля 2023

Мэр Кургана попросила родителей не сдавать деньги на ремонт школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа. Курган, школьная доска, класс, карантин, каникулы, школа, пустые парты
Мэр Кургана Елена Ситникова сообщила, что власти выделяют деньги на ремонт школ Фото:

Мэр Кургана Елена Ситникова попросила родителей не сдавать деньги на ремонт школ. Об этом стало известно из прямого эфира группы Центра управления регионом Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«На следующий год также порядка 10 школ попадает под комплексный капитальный ремонт. Поэтому, уважаемые родители, не надо тратить свои деньги и абсолютно точно вам в школе сказали. Не надо сбрасываться и собираться», — говорила Ситникова в прямом эфире.

Мэр добавила, что по программе капитального ремонта в текущем году ремонтируется 10 школ. Также в городе работает программа капитального ремонта объектов социальной сферы. Во время ремонта школы благоустраивают, ограждают, ремонтируют снаружи и внутри.

Ранее URA.RU писало, что мэрию в Курганской области обязали выделить деньги на ремонт детсада. У здания была повреждена крыша, а потолок и стены поражены грибком.

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Мэр Кургана Елена Ситникова попросила родителей не сдавать деньги на ремонт школ. Об этом стало известно из прямого эфира группы Центра управления регионом Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «На следующий год также порядка 10 школ попадает под комплексный капитальный ремонт. Поэтому, уважаемые родители, не надо тратить свои деньги и абсолютно точно вам в школе сказали. Не надо сбрасываться и собираться», — говорила Ситникова в прямом эфире. Мэр добавила, что по программе капитального ремонта в текущем году ремонтируется 10 школ. Также в городе работает программа капитального ремонта объектов социальной сферы. Во время ремонта школы благоустраивают, ограждают, ремонтируют снаружи и внутри. Ранее URA.RU писало, что мэрию в Курганской области обязали выделить деньги на ремонт детсада. У здания была повреждена крыша, а потолок и стены поражены грибком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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