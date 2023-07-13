Мэр Кургана попросила родителей не сдавать деньги на ремонт школ

Мэр Кургана Елена Ситникова попросила родителей не сдавать деньги на ремонт школ. Об этом стало известно из прямого эфира группы Центра управления регионом Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
«На следующий год также порядка 10 школ попадает под комплексный капитальный ремонт. Поэтому, уважаемые родители, не надо тратить свои деньги и абсолютно точно вам в школе сказали. Не надо сбрасываться и собираться», — говорила Ситникова в прямом эфире.
Мэр добавила, что по программе капитального ремонта в текущем году ремонтируется 10 школ. Также в городе работает программа капитального ремонта объектов социальной сферы. Во время ремонта школы благоустраивают, ограждают, ремонтируют снаружи и внутри.
Ранее URA.RU писало, что мэрию в Курганской области обязали выделить деньги на ремонт детсада. У здания была повреждена крыша, а потолок и стены поражены грибком.
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