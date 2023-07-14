Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией

Состояние Татьяны Васильевой оценивается как удовлетворительное Фото: Фомичев Михаил/ИТАР-ТАСС

Российская актриса Татьяна Васильева была госпитализирована с гипертонией. Состояние артистки оценивается как удовлетворительное.

«Народная артистка РФ Татьяна Васильева обратилась за помощью к медикам. <…> Актрису забрали с гипертонией в больницу», — передает Пятый канал.

Уточняется, что Васильеву госпитализировали в два часа ночи (по мск). Сейчас она ее состояние оценивается как средней тяжести.

По данным telegram-канала Mash, в больнице актрисе провели компьютерную томографию (КТ) головного мозга. Никаких осложнений врачи не обнаружили. По предварительной информации, причиной ухудшения самочувствия артистки является стресс.