Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с гипертонией

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Состояние Татьяны Васильевой оценивается как удовлетворительное Фото:

Российская актриса Татьяна Васильева была госпитализирована с гипертонией. Состояние артистки оценивается как удовлетворительное.

«Народная артистка РФ Татьяна Васильева обратилась за помощью к медикам. <…> Актрису забрали с гипертонией в больницу», — передает Пятый канал.

Уточняется, что Васильеву госпитализировали в два часа ночи (по мск). Сейчас она ее состояние оценивается как средней тяжести.

По данным telegram-канала Mash, в больнице актрисе провели компьютерную томографию (КТ) головного мозга. Никаких осложнений врачи не обнаружили. По предварительной информации, причиной ухудшения самочувствия артистки является стресс.

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Российская актриса Татьяна Васильева была госпитализирована с гипертонией. Состояние артистки оценивается как удовлетворительное. «Народная артистка РФ Татьяна Васильева обратилась за помощью к медикам. <…> Актрису забрали с гипертонией в больницу», — передает Пятый канал. Уточняется, что Васильеву госпитализировали в два часа ночи (по мск). Сейчас она ее состояние оценивается как средней тяжести. По данным telegram-канала Mash, в больнице актрисе провели компьютерную томографию (КТ) головного мозга. Никаких осложнений врачи не обнаружили. По предварительной информации, причиной ухудшения самочувствия артистки является стресс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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