На свердловском заводе «Росатома» разгерметизировался баллон с ураном

14 июля 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

На комбинате разгерметезировался один из баллонов с опасным химическим соединением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область) взорвался баллон с обедненным гексафторидом урана — опасным химическим соединением. Об этом URA.RU сообщил читатель, информацию подтвердили на самом предприятии. «14 июля в 09:13 в цехе 53 УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 м³. Один пострадавший. Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка», — рассказали сообщили в пресс-службе УЭХК. С завода эвакуировали сотрудников, сейчас на территории ведут санитарную обработку. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме, опасности для персонала и жителей Новоуральска нет, отмечают в компании. Завод работает в штатном режиме, причины инцидента уточняются. Гексафторид урана считается одним из самых опасных химических соединений в мире. Вещество используется для разделения изотопов урана.

На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область) взорвался баллон с обедненным гексафторидом урана — опасным химическим соединением. Об этом URA.RU сообщил читатель, информацию подтвердили на самом предприятии. «14 июля в 09:13 в цехе 53 УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 м³. Один пострадавший. Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка», — рассказали сообщили в пресс-службе УЭХК. С завода эвакуировали сотрудников, сейчас на территории ведут санитарную обработку. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме, опасности для персонала и жителей Новоуральска нет, отмечают в компании. Завод работает в штатном режиме, причины инцидента уточняются. Гексафторид урана считается одним из самых опасных химических соединений в мире. Вещество используется для разделения изотопов урана.