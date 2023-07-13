На свердловском заводе «Росатома» разгерметизировался баллон с ураном

На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область) взорвался баллон с обедненным гексафторидом урана — опасным химическим соединением. Об этом URA.RU сообщил читатель, информацию подтвердили на самом предприятии.
«14 июля в 09:13 в цехе 53 УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 м³. Один пострадавший. Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка», — рассказали сообщили в пресс-службе УЭХК.
С завода эвакуировали сотрудников, сейчас на территории ведут санитарную обработку. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме, опасности для персонала и жителей Новоуральска нет, отмечают в компании. Завод работает в штатном режиме, причины инцидента уточняются.
Гексафторид урана считается одним из самых опасных химических соединений в мире. Вещество используется для разделения изотопов урана.
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