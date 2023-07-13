13 июля 2023

На свердловском заводе «Росатома» разгерметизировался баллон с ураном

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон радиационных отходов от приборов бытового использования под Верхней Пышмой., знак радиации
На комбинате разгерметезировался один из баллонов с опасным химическим соединением Фото:

На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область) взорвался баллон с обедненным гексафторидом урана — опасным химическим соединением. Об этом URA.RU сообщил читатель, информацию подтвердили на самом предприятии.

«14 июля в 09:13 в цехе 53 УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 м³. Один пострадавший. Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка», — рассказали сообщили в пресс-службе УЭХК.

С завода эвакуировали сотрудников, сейчас на территории ведут санитарную обработку. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме, опасности для персонала и жителей Новоуральска нет, отмечают в компании. Завод работает в штатном режиме, причины инцидента уточняются.

Гексафторид урана считается одним из самых опасных химических соединений в мире. Вещество используется для разделения изотопов урана.

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На Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске (Свердловская область) взорвался баллон с обедненным гексафторидом урана — опасным химическим соединением. Об этом URA.RU сообщил читатель, информацию подтвердили на самом предприятии. «14 июля в 09:13 в цехе 53 УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 м³. Один пострадавший. Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка», — рассказали сообщили в пресс-службе УЭХК. С завода эвакуировали сотрудников, сейчас на территории ведут санитарную обработку. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме, опасности для персонала и жителей Новоуральска нет, отмечают в компании. Завод работает в штатном режиме, причины инцидента уточняются. Гексафторид урана считается одним из самых опасных химических соединений в мире. Вещество используется для разделения изотопов урана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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