Источник назвал причину аварии на заводе «Росатома»

Возможно причиной аварии на заводе «Росатома» стало нарушение техники безопасности

На месте ЧП работает спецкомиссия (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета На заводе «Росатома» разгерметизировался баллон с ураном

Причиной аварии на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в «Росатом») в Новоуральске стало нарушение техники безопасности. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах Свердловской области.

«В качестве основной версии трагедии рассматривается нарушение техники безопасности. Ни о каком влиянии извне речи не идет», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что содержимое разгерметизированного баллона — гексафторид — отечественного производства, и не имеет отношения к «урановому хвосту» из Европы. «Никакого отношения к Германии и прочим Западным странам не имеет», — подчеркнул источник.

За комментарием агентство обратилось в пресс-службу комбината. Там кратко ответили: «Причины устанавливаются».

ЧП в цехе №53 УЭХЗ произошло утром 14 июля — разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана. Объем емкости — 1 м³. Источник в экстренных службах сообщал об одном погибшем. В пресс-службе предприятия при этом заявили об одном пострадавшем. Вся актуальная информация о происшествии собрана в отдельном сюжете.